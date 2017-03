Saltar la barrera dels quarts

Cita amb la història avui al Malmö Idrottsplats (19 h). El Barça femení afronta l'anada de l'eliminatòria de Champions contra el Rosengard amb la recepta apresa al mil·límetre. Possessió de pilota i marcar a camp contrari. Els conceptes culinaris estan totalment clars, i la matèria primera, a punt i d'altíssima qualitat. Mesures exactes d'ambició i prudència per endolcir el plat, i els ingredients principals preparats. Sempre producte fresc i de temporada. Bàsica serà com sempre la punteria de Jenni Hermoso (4 gols a Europa i quarta màxima golejadora de la competició, empatada amb Hegerberg i Abily, del Lió), que va fer un doblet dissabte contra la Fundación Albacete Balompié en la lliga, i fonamental el desequilibri entre línies d'Andressa i Vicky Losada i l'arribada per la banda d'Alexia. La polivalència i el criteri porten el nom de la capitana, Marta Unzué, i primordial serà també la fortalesa defensiva de Paños i la seva guàrdia pretoriana –un únic gol ha encaixat el Barça a Europa aquesta temporada, contra el Minsk– per contenir el talent de Marta i companyia. No cada dia jugues contra una futbolista que ha guanyat la Pilota d'Or cinc vegades. La brasilera aporta l'exuberància i la quota mediàtica d'un Rosengard que en els vuitens es va desfer amb solvència de l'Slavia de Praga (global de 6-1).

L'expedició blaugrana va aterrar ahir al migdia a Copenhaguen, i des de la capital danesa es va traslladar amb bus fins a Malmö (Suècia). A la tarda l'equip es va entrenar al mateix escenari del partit, sense la lesionada Ane Bergara, Ràfols, Sandra, Irene, Ange Koko ni Aitana, descartades per decisió tècnica i que no han viatjat. Avui, dia de partit gran. “L'objectiu és la lliga i la copa de la Reina. Somiar? Fem-ho, però la realitat és que no sé fins on arribarem, tot i que estic convençut que d'aquí a no gaire temps el Barça arribarà a una final de la Champions”, deia Xavi Llorens dilluns. El repte és assolir les semifinals de la Champions per primera vegada en la història del club. El somni, ser a Cardiff l'1 de juny.