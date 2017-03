“Hem perdut un home bo i un gran barcelonista”

Abans d'engegar la presentació del Barça Innovation Hub, ahir al migdia, el president del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, va sol·licitar als assistents que guardessin un minut de silenci per la mort d'Agustí Montal. En acabar l'acte, va dedicar unes paraules a qui va ocupar el seu lloc entre el 1969 i el 1977. “Hem perdut un home bo i un barcelonista extraordinari. Agustí Montal va tenir un paper molt important en un moment complicat de la història, no només del club, sinó del país. Va liderar el Barça en els últims anys del franquisme i en l'inici de la Transició, va convertir el Camp Nou en un espai de llibertat, on els socis podien expressar les seves idees”, va dir. Per la seva banda, l'expresident de la Generalitat Artur Mas va destacar l'estima que Montal va professar al FC Barcelona i a Catalunya. “Es feia estimar. Era una persona excel·lent, des d'un punt de vista humà, que estimava profundament el Barça i el país.” Mas hi va afegir que Montal ha deixat “grans petjades per tots els camins per on ha passat”. L'expresident Josep Lluís Núñez també va expressar el seu dol en la visita que va fer al tanatori: “És molt trist. Són molts anys que ha estat vinculat al Barcelona. Era una persona molt estimada.”

En conversa amb aquest diari, Joan Laporta va lamentar la mort d'Agustí Montal amb aquestes paraules: “Era el president de referència de la meva infància. Per a mi, el president d'una directiva de llegenda que, en moments d'absència de llibertats, va aconseguir mantenir viu el sentiment barcelonista. A més, va ser qui va portar Johan Cruyff, una decisió que va canviar la història del Barça.” També en declaracions a L'Esportiu, Joan Gaspart només va tenir bones paraules per a Agustí Montal. “A banda de l'estimació personal que li tenia, haig de dir que va ser un gran president i un gran postpresident”, va comentar. “Era molt culer. Com jo. Però ell no ho exterioritzava”, hi va afegir. Per la seva banda, Jaume Rosell, un dels membres de la directiva de Montal, va manifestar, de manera molt eloqüent: “Amb l'Agustí ens ho vam passar molt bé.” Rosell, gerent del FC Barcelona entre el 1975 i el 1978 i pare de l'expresident Sandro Rosell, té un molt bon record de l'època en què va treballar al club. “Érem molt conscients de la importància que tenia el Barça en la reconstrucció nacional de Catalunya”, assegura.