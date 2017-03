Adeu, senyor president

Amb ell, el Barça va guanyar la lliga 14 anys després i es va inaugurar el Palau

El Barça torna a estar de dol, després que ahir al matí es conegués la mort, als 82 anys, d'Agustí Montal i Costa, president del club blaugrana del 1969 al 1977. Era l'expresident més antic de l'entitat que quedava viu. Entre molts altres aspectes, Agustí Montal va destacar per la seva ferma defensa i reivindicació del catalanisme i per liderar i protegir el club blaugrana dels efectes adversos del règim franquista. També va passar a la història perquè durant el seu mandat, el Barça va fitxar un dels jugadors mítics, que després també ho va ser com a entrenador, Johan Cruyff, de qui precisament demà farà un any de la seva mort. Amb l'holandès volador liderant l'equip al terreny de joc i Montal a la llotja del Camp Nou, el Barça va guanyar la lliga 1973/74, catorze anys després de l'última vegada. Un número, el catorze, molt relacionat amb la seva figura, ja que també per aquesta mateixa xifra de vots va batre Pere Baret en la lluita per la presidència –fins aleshores era vicepresident–, on va rellevar Narcís de Carreras.

També encara amb Montal com a president, un lloc que ja havia ocupat també el seu pare, Agustí Montal Galobart, entre els anys 1946 i 1952 –és l'únic cas en la història del club en què un pare i un fill han estat presidents–, el Barça va celebrar els 75 anys i es van inaugurar el Palau Blaugrana i la Pista de Gel. Durant el seu mandat, també es va popularitzar, tot i que ja existia abans, el que continua sent un dels grans lemes del Barça, el més que un club, conegut ja a tot el món. Una vegada va deixar la presidència, Montal va continuar la seva feina en la indústria tèxtil –va crear la marca Mont-halt, que van portar els equips del club abans de Meyba– i en altres institucions i el 2004 la Generalitat li va atorgar la Creu de Sant Jordi.

L'entitat blaugrana no va trigar a reaccionar a la trista notícia i abans de les onze del matí, ja va emetre un comunicant expressant el dolor per la pèrdua de Montal i per transmetre el seu condol a la família i compartir el dolor amb tots els socis i aficionats del club i del món del futbol. Les mostres de reconeixement cap a la figura de Montal, des de l'àmbit esportiu, polític i social, no es van fer esperar i van ser diverses les personalitats, entre ells l'actual president, Josep Maria Bartomeu, i alguns dels expresidents, que van reivindicar el paper que va exercir com a màxim mandatari del Barça i la seva estima cap al club.

La capella ardent es va obrir ahir mateix, a les sis de la tarda, al tanatori de les Corts, per on van anar passant diverses personalitats del món de l'esport i del barcelonisme. Entre ells, els expresidents Josep Lluís Núñez i Joan Gaspart; els exdirectius Evarist Murtra i Enric Lacalle; l'actual director general del club, Òscar Grau; exjugadors com Josep Maria Fusté i Quique Costas; el president de l'Agrupació Barça Jugadors, Ramon Alfonseda; el delegat del primer equip, Carles Naval, i els que van ser exsecretari general, Joan Granados, i exgerent, Jaume Rosell, amb Montal.

El club, que al llarg del dia va lluir un crespó negre a l'escut de la pàgina web, també va anunciar que el funeral tindrà lloc avui a la una del migdia a l'església de Sant Vicenç de Sarrià. D'altra banda, demà (des de les deu del matí fins a les set del vespre) s'habilitarà a la tribuna principal del Camp Nou un espai memorial, obert als socis, penyistes i aficionats blaugrana i del món de l'esport, que vulguin mostrar el seu record i afecte cap a la figura del president Montal i donar-li l'últim adeu. Descansi en pau.