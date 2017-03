Units a Leo no hi ha cap perill

Jorge Valdano tenia raó. El futbol és un estat d'ànim. Perquè només així s'entén l'optimisme que ha regnat aquests darrers dies en l'entorn de la selecció de l'Argentina, on només ha calgut vèncer Colòmbia per 3-0 en l'últim partit de les eliminatòries, al novembre, per convertir les ombres en llums i afrontar el transcendental duel d'aquesta nit contra Xile (00.30 h, Teledeporte) amb bones sensacions, pensant que un triomf situarà l'albiceleste en posicions d'accés directe al mundial de Rússia, i no que una derrota l'allunyarà a cinc punts de la mateixa selecció xilena, deixant l'equip de Bauza de nou en una dimensió desconeguda. “No sé què faré després de guanyar el mundial”, va afirmar recentment el seleccionador argentí en una entrevista al diari La Nación. “M'imagino Lionel Messi aixecant la copa”, hi va afegir. Perquè, com no podia ser d'una altra manera, l'optimisme argentí es deu a l'estat de forma del seu líder i capità, que arriba al partit després d'exhibir-se amb el Barça, i que en la golejada a Colòmbia va signar una actuació per emmarcar. A l'Argentina, a més, no obliden que Xile els ha guanyat les dues darreres finals de la copa Amèrica, un doble cop que ara esperen revenjar. Amb Rojo com a suplent del sancionat Funes Mori en l'eix defensiu i amb Dybala lesionat, l'únic dubte és veure si Bauza aposta per un onze amb Messi, Di Maria, Agüero i Higuaín en la zona ofensiva o si opta per enfortir el centre del camp amb Banega, el que deixaria el Kun a la banqueta.

Xile, per la seva part, arriba al duel amb les baixes d'Arturo Vidal i de Marcelo Díaz i amb el dubte de Medel, tot i que finalment Pizzi sí que podrà comptar amb Alexis Sánchez, que en el darrer partit amb l'Arsenal va rebre un fort cop al turmell. La roja saltarà a la gespa del Monumental conscient que pot infringir un cop duríssim al seu principal rival per assolir el bitllet directe per a Rússia, el que significaria, a més, sumar la seva primera victòria oficial a l'Argentina. “Estem preparats per guanyar allà per primer cop. Podem jugar de tu a tu”, va incidir ahir Pizzi.

