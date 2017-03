Benefici per a 300.000 nens

La Fundació Cruyffha invertit 39 milions d'euros a fer millor la vida dels nens

Johan Cruyff va crear la Fundació Cruyff l'any 1995 a Barcelona i un any més tard ho va fer a Amsterdam. Ho va fer treballant amb un dels tres pilars que ara té la institució. Va començar fent projectes esportius destinats a nens amb discapacitats. Hi ha projectes d'esports com l'esquí, la natació, la vela, el bàsquet en cadira de rodes, l'hípica, el pàdel... La Fundació Cruyff va fer un salt gran quan l'any 2004 va iniciar el projecte Cruyff Courts, que actualment té 221 camps distribuïts per vint països, sempre en llocs necessitats, i que aquest any creixerà amb sis camps més. “Ens hem d'imaginar el parc d'un barri convertit en un camp de futbol de gespa artificial de 42x28 metres; són d'ús lliure i públic. Però no només els construïm”, explica Pati Roura, directora de la Fundació Cruyff. “Hi ha un projecte social i educatiu al darrere que anomenem Community Program. Formem nois del barri d'entre 14 i 21 anys i els ajudem a crear un esdeveniment esportiu. Són els que ens ajuden després quan organitzem el torneig 6 contra 6. Cada barri forma un equip en què no tots són Messi, hi ha d'haver una sèrie de valors. Hi ha un campió de la ciutat, després del país, fem un europeu i cada quatre anys, un mundial. Es va fer l'any 2004 i es repetirà l'any que ve”, diu Roura. Els sis camps que s'inauguraran aquest any es faran a Sant Guim de Freixenet, apadrinat per Piqué; a Fuentealbilla, apadrinat per Iniesta; a Móstoles, apadrinat per Iker Casillas; al Puerto de Santa María, apadrinat per Joaquín; a les Roquetes del Garraf, i a Esplugues de Llobregat, al barri de can Vidalet.

El tercer pilar de la Fundació Cruyff és el projecte Pati 14, que va començar fa quatre anys i que té com a destinataris escoles necessitades. “Hi ha patis d'escoles que continuen sent igual de grisos i avorrits que fa cinquanta anys, i des de la Fundació Cruyff creiem que els patis han de ser alegres perquè els nens puguin practicar esport. És un projecte senzill. Tenim catorze dissenys de pintures que poden simular des d'una pista d'atletisme fins a un camp de futbol. Anem a les escoles, expliquem com fem la inclusió i als nens els fem un petit qüestionari sobre la fundació. Com a premi els canviem el pati. Ells escullen el que volen”, explica la directora de la Fundació Cruyff. Fins ara, són 350 els patis que s'han decorat amb les pintures de la fundació. “És curiós que de tots aquests patis, tots menys un, han demanat la pista d'atletisme”, explica Roura. Per aquest motiu, la fundació ha decidit organitzar a partir de l'any vinent unes miniolimpíades d'atletisme amb totes les escoles que han participat en aquest projecte Pati 14.

Sumant tots aquests projectes, són 300.000 els nens d'arreu del món que s'han beneficiat dels projectes organitzats per la Fundació Cruyff, que hi ha invertit 39 milions d'euros.