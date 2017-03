Avui fa tot just un any que el barcelonisme vivia un dels dies més tristos de la seva llarga història. El 24 de març del 2016 moria, després de lluitar contra un càncer, Johan Cruyff, una de les persones més importants de la història del club blaugrana i que més influència ha tingut en el futbol mundial, un geni que va viure sempre avançat a la seva època. El FC Barcelona anunciarà demà, coincidint amb el primer aniversari de la desaparició de l'holandès, les accions que durà a terme en memòria de qui va ser jugador i entrenador del club, en un acte que presidirà Josep Maria Bartomeu i en què estarà present Jordi Cruyff, que ha coordinat amb el club, en representació de la família, aquestes accions.

Precisament el fill de Johan Cruyff ha recordat els últims dies la figura del seu pare. “És difícil parlar en passat d'ell. Quan va morir vaig sentir una buidor que encara tinc a dins. La resposta de la gent durant tot aquest any ens ha ajudat molt a tota la família. Va deixar un gran record a tothom com a persona i esportista. Va deixar petjada. No hi ha dia que algú no me'n parli, no hi ha dia sense un record, per això la buidor és més gran, per tot el que donava”, diu Jordi Cruyff, que reivindica que el llegat de Johan serà etern. “La seva filosofia perdura i perdurarà en la vida, en l'esport, als estadis. Ho farà gràcies a la tasca de la Fundació Cruyff. També perquè ha deixat molts deixebles i hi ha molts entrenadors que segueixen la seva idea”, conclou el fill de l'holandès.

A Jordi li costa parlar del seu pare. Com també a quatre amics seus que van rebre un munt de consells de l'holandès i que un any després de la seva desaparició encara el troben molt a faltar. Un, Joan Laporta, el va tenir com a conseller quan va ser president del Barça. Els altres tres, Pep Guardiola, Ronald Koeman i Hristo Stòitxkov, el van gaudir com a entrenador i alguns s'han convertit en deixebles seus. L'expresident Laporta el recorda per a L'Esportiu. “Ha passat un any, però encara està molt present en mi. No hi ha dia que no pensi en ell. Encara em costa parlar d'ell i no acabar plorant. Fa uns dies vaig dinar amb la Danny, portava el seu rellotge i no vaig poder evitar emocionar-me. Sempre el tinc present, quan tinc dubtes penso què faria en Johan. Valent i cap endavant”, diu Laporta, que assegura que Cruyff és el gran responsable de l'actual Barça triomfant. “Ell va fer possible aquest Barça, com a jugador, com a entrenador i després com a assessor. Ell em va dir que posés Txiki de secretari tècnic i Rijkaard com a entrenador i després em va dir que apostés per Guardiola.”

Guardiola és possiblement el millor deixeble de Cruyff. El de Santpedor es va assabentar de la mort de l'holandès quan dinava amb la seva esposa al seu restaurant favorit de Munic per un missatge de telèfon. Després va veure que la nit abans, Danny, l'esposa de Johan, li havia comunicat la mort del seu marit, un detall que Guardiola li va agrair. “A Johan li dec tot, ell m'ho va ensenyar tot. L'estimava molt i el trobo molt a faltar”, diu l'actual entrenador del Manchester City, que afirma que l'holandès va ser per a ell un pare i al final, un avi. “Primer va ser un pare, que em va protegir i em va ajudar a créixer. Després, em va exigir i em va obligar a agafar responsabilitats. Em va exigir tant que, com crec que ens va passar a tots, vaig acabar fart d'ell. Era insuportable. Al final, era aquell avi a qui vas a veure de tant en tant. Xerres amb ell, berenes, l'escoltes.”

Com Guardiola, dos jugadors importants més del Barça de Cruyff, destaquen per a L'Esportiu l'admiració i l'agraïment que sempre tindran per l'holandès. “Johan va canviar la meva vida des que em va fitxar per al Barça. Sempre vam tenir una relació extraordinària. Ens va ajudar a integrar-nos a la ciutat, a mi i a la meva família. Érem veïns i passàvem moltes hores a casa seva, amb els nens. Vam estar molt a prop dels Cruyff, tot i que després era molt dur i exigent amb mi. La meva esposa i jo els estimem molt i el trobo molt a faltar. Teníem contacte i ens trucàvem molt.” També parla meravelles de Johan Cruyff el búlgar Hristo Stòitxkov. “Sempre li estaré agraït. Ell em va treure d'un país que era molt tancat. Es va ocupar molt de mi i de la meva família. Que tothom estigués bé i tranquil. Ell va apostar per mi, ningú coneixia on era Bulgària i ell em va treure d'allà quan poca gent sabia qui era Stòitxkov. I em va fer millor futbolista. Jugar al Barça no és fàcil, i jo vaig poder triomfar gràcies a tots els seus consells i a tot el que ell em va ensenyar. Mai oblidaré les hores i hores que va dedicar perquè jo fos millor futbolista. Ha passat un any des que va marxar, però el tinc molt present. La seva família em tindrà per al que vulgui. Fa poc vaig estar en un acte de la seva Fundació, amb la seva esposa i també vaig anar a Vallfogona de Riucorb, on li van dedicar un carrer.”