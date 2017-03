“Cada 9 de setembre es farà una trobada de cruyffistes”

Els caps de setmana sempre veus gent que para davant la placa del carrer Johan Cruyff per fer-se fotos

El primer carrer que porta el nom de Johan Cruyff a tot el món es va inaugurar, fa una mica més de mig any, a Vallfogona de Riucorb. D'aquesta sonada iniciativa, i del mateix Cruyff, en parlem amb l'alcalde de la petita localitat de la Conca de Barberà, Francesc Llobet.

Mai no s'ha parlat tant del seu poble com el 9 de setembre passat. Se li va girar feina...

Tot el que té a veure amb Johan Cruyff té una gran repercussió. No sé si vam ser els primers a tenir la idea de dedicar-li un carrer, però sí que som els primers a fer-ho realitat.

I com va sorgir la idea?

Per iniciativa popular. Amb la colla, en l'època del dream team, sempre havíem dit que ho faríem. Érem joves i allò era una ruqueria més, pròpia de l'edat. Però uns quants anys més tard, quan va morir el Johan, vam veure que era el moment de fer-li l'homenatge i dedicar-li un carrer.

Van demanar permís a la família Cruyff?

Abans de fer cap pas hi vam parlar. Potser no calia, però ens va semblar que era el més ètic. Ens van dir que tindríem tot el seu suport i que els agradava molt la iniciativa. Després ho vam plantejar en el ple i no hi va haver cap problema. Finalment, només va caldre resoldre la burocràcia.

A tot el poble li va semblar bé?

Sí, no hi ha hagut cap queixa. N'hi ha un parell que no són del Barça, però hi entenen, de futbol. A més, el Johan depassa el que és el Barça. Va més enllà, fins i tot, del món de l'esport. La seva manera de viure es pot aplicar a tots els ordres de la vida.

En la inauguració del carrer vostè va dir que “Cruyff ens va ensenyar a no tenir por”...

És que ens va canviar la mentalitat, als culers i als catalans. Quan va arribar com a jugador va ser una revolució i, després, com a entrenador, ens va demostrar que pots anar fins al final amb les teves idees. No fa gaire hem viscut el que suposa aquesta manera de fer i de pensar: la remuntada contra el PSG. Fa 30 anys hauria estat impensable que l'estadi s'omplís amb un 4-0 en contra i, en canvi, estava ple. Aquest és el canvi de mentalitat que va portar ell. Quan les coses no van bé sempre busquem el seu referent.

Per què van triar concretament aquest carrer?

És el que voreja la piscina municipal i la pista poliesportiva. Ens va semblar l'ideal, perquè no hi passen vehicles i, especialment a l'estiu, la canalla hi circula tot sovint. Per altra banda, era un carrer sense nom, amb la qual cosa ens vam estalviar el maldecap d'haver de canviar el nom. A més, no hi viu ningú.

Així, ningú no pot dir que viu al carrer Johan Cruyff?

No, però sí que es pot dir que els partits del Barça, a Vallfogona de Riucorb, es veuen al carrer Johan Cruyff, perquè és allà on tenim el local social.

Sap si hi ha alguna altra localitat on hagin dedicat un carrer a Johan Cruyff?

Sé que hi ha altres llocs on s'ha sol·licitat, com Sitges. Però cada municipi té la seva normativa. Per exemple, a Barcelona no ho poden fer fins que no faci cinc anys de la seva mort.

En tot cas, li sembla estrany que no sigui així?

El que em sembla estrany és que per part del Barça fins ara no s'hagi fet més. Em sorprèn. Ara bé, penso que no s'ha de fer de cara a la galeria, sinó perquè ho sents de veritat.

Vostè, a més de barcelonista, és allò que en diuen cruyffista?

Jo sóc culer. Però sí que crec que els barcelonistes li hem d'agrair moltes coses, al Cruyff. I em sembla que ha estat poc valorat. Parles d'ell arreu del món i és un personatge indiscutible. L'únic lloc on es parla de cruyffisme o no cruyffisme és aquí.

En els sis mesos que fa que Vallfogona té un carrer dedicat a Cruyff, han notat un augment de visitants?

La veritat és que el carrer ha tingut un impacte considerable. Els caps de setmana sempre veus gent que para davant la placa i es fa fotos. I també ens han vingut a veure molts holandesos que passen les vacances a Catalunya. El restaurant, el bar i la casa de colònies del poble n'han sortit afavorits.

Cal aprofitar-ho...

Sí, en aquest sentit, estem muntant unes rutes de senderisme, la principal de les quals té 14 quilòmetres, el dorsal del Johan, que surten i arriben des del carrer que li hem dedicat.

Han pensat de fer alguna actuació conjunta amb la Fundació Johan Cruyff, com en altres localitats de Catalunya?

Hi estem en contacte. Però el que sí que mirarem de fer és una trobada de cruyffistes cada 9 de setembre, que és el dia que vam inaugurar el carrer.