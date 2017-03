Emotiu adeu a Montal

La família barcelonista va retre ahir al migdia un sentit homenatge a la figura d'Agustí Montal i Costa (president del FC Barcelona del 1969 al 1977), traspassat dimecres als 82 anys. Els seus éssers estimats més pròxims van rebre les més sinceres condolences en una cerimònia solemne celebrada a l'església Sant Vicenç de Sarrià, que va aplegar moltíssims familiars, amics i coneguts del món del futbol, de la política i d'altres àmbits de la societat civil catalana. Especialment emotives van ser les paraules de record de tots els seus nets.

El president, Josep Maria Bartomeu, va encapçalar la representació institucional del club, integrada també pels vicepresidents Jordi Cardoner, Carles Vilarrubí, Jordi Mestre i Manel Arroyo, el directiu Jordi Moix i el CEO Òscar Grau. L'adeu a Montal va fer que Bartomeu coincidís amb els sis expresidents vius: Josep Lluís Núñez, Raimon Carrasco, Joan Gaspart, Enric Reyna, Joan Laporta i Sandro Rosell.

“La gent que estimàvem l'Agustí el portarem sempre al cor. Ha estat un home que ha estimat molt el club. Va ser l'home que va fitxar en Johan, va fer el Palau... i sobretot va saber dirigir el Barça pels camins adequats en una època política complicada. El seu cognom sempre estarà vinculat a la història del FC Barcelona”, va confessar Gaspart. “Montal va ser el president del Barça en uns moments molt difícils i va estar a l'altura de la història. Va saber tornar a posicionar el club amb els valors i tot allò que tradicionalment havia representat per als catalans, el país i la cultura”, va explicar Vilarrubí.

També van ser presents en la cerimònia Carles Rexach; el president de l'ABJ, Ramon Alfonseda; Joan Manuel Trayter, del Síndic del Soci; el pare de Sandro Rosell, Jaume Rosell, que va ser gerent del club durant l'època de Montal, i l'excandidat a la presidència Agustí Benedito, entre d'altres. En representació del RCD Espanyol hi van assistir el conseller delegat, Ramon Robert, i l'exfutbolista Rafa Marañón: “Se'n va una figura important per al barcelonisme. Una persona afable. Ell i Manuel Meler tenien una bona relació i van saber trobar ponts de diàleg que segurament avui dia costa més de veure entre el Barça i l'Espanyol. Eren altres temps. El recordarem com una bona persona”, va dir. “Només tinc paraules boniques per a ell. Era un bon amic. És una gran pèrdua per al club”, va admetre Rexach. El conseller de Cultura de la Generalitat, Santi Vila; el secretari general de l'Esport, Gerard Figueras, i l'exalcalde de Barcelona Xavier Trias, també hi van ser presents.

La missa es va cloure amb Els segadors, oportú per a un home que traspuava catalanitat. Avui, de deu del matí a set del vespre, s'habilitarà a la tribuna principal del Camp Nou un espai memorial, obert als socis, penyistes i aficionats, per tal que aquell qui ho vulgui també pugui donar l'últim adeu a Agustí Montal i Costa.