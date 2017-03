Van jugar tots i van acabar sans i estalvis

Els quatre jugadors blaugrana convocats per Julen Lopetegui van ser titulars ahir al vespre a l'estadi d'El Molinón de Gijón. Gerard Piqué, Jordi Alba, Sergio Busquets i Andrés Iniesta van sortir des de l'inici en el partit que la selecció espanyola va disputar contra Israel i que va guanyar sense problemes (4-1), un resultat que li permet mantenir el lideratge del grup G. Espanya, molt superior al seu rival, va resoldre amb dos gols abans del descans, un a l'inici del segon temps i un altre en els minuts finals. En el primer, va ser determinant una sensacional passada de Jordi Alba, amb la qual va superar per sota les cames un defensa israelià i va habilitar David Silva per marcar amb un xut creuat. El lateral esquerre, després d'haver perdut la titularitat al Barça en els últims partits, va estar especialment actiu. Per la seva banda, Busquets i Iniesta van governar, amb l'ajuda de Thiago Alcántara, el mig del camp sense gaire oposició. El manxec va ser substituït per Isco quan faltaven 20 minuts per al final i, com és costum, va sortir enmig d'una gran ovació. Finalment, Piqué, a banda d'un ensurt en una caiguda després d'una topada amb un jugador israelià durant els primers minuts, no va protagonitzar cap fet destacable. Com els seus companys, el central de la Bonanova va estar molt poc exigit i també, va acabar el partit sa i estalvi.