El carrer Cruyff haurà d'esperar

Fonts municipals van explicar ahir a aquest diari que l'Ajuntament de Barcelona professa la màxima consideració per la figura de Johan Cruyff, i que per això han acollit amb simpatia i respecte la petició que ahir, públicament i per boca del vicepresident Jordi Cardoner, li va fer el FC Barcelona de canviar el nom del carrer Arístides Maillol pel de qui va ser futbolista i entrenador blaugrana. El consistori barceloní entén, però, que la proposta ha de seguir els tràmits que fixa la normativa. Això vol dir, d'entrada, que serà la Ponència de Nomenclàtor, una comissió presidida pel primer tinent d'alcalde, Gerardo Pisarello, la que estudiarà el possible canvi de nom del carrer contigu al Camp Nou.

El reglament municipal de la capital catalana que determina el funcionament de la ponència assenyala que per poder posar el nom d'algú a un dels seus carrers han d'haver passat, com a mínim, cinc anys de la seva mort. L'única excepció prevista en la normativa en aquest aspecte fa referència a persones que hagin rebut, en vida, la medalla d'or de la ciutat. Johan Cruyff, que va morir tot just fa un any, va ser guardonat a títol pòstum, el juliol passat, amb la medalla d'or al mèrit esportiu de Barcelona. Un premi que li va ser atorgat amb el vot favorable de tots els grups municipals excepte la CUP.

La burocràcia municipal no es va allargar, ni de bon tros, d'aquesta manera a Vallfogona de Riucorb, on el setembre passat es va inaugurar el primer carrer dedicat a la figura de Johan Cruyff del món. L'alcalde de la localitat de la Conca de Barberà, Francesc Llobet, va assegurar a aquest diari que les visites han augmentat de manera considerable al seu municipi des de la inauguració d'aquesta via.