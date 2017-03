Les coses pel seu nom

L'estadi de la ciutat esportiva portarà el nom de Johan Cruyff S'erigirà una estàtua dedicada a ell en un lloc emblemàtic del Camp Nou Demanaran que el carrer Arístides Maillol passi a anomenar-se ‘Johan Cruyff' El Museu del Barça tindrà un espai monogràfic dedicat a l'holandès

Un any i un dia després de la seva mort, el FC Barcelona va anunciar les accions que realitzarà per perpetuar la memòria de Johan Cruyff. Ahir al matí, en un breu i senzill acte que, sota el títol Amb tu vam aprendre a somiar, va tenir lloc a l'auditori 1899, el president Josep Maria Bartomeu i el vicepresident primer, Jordi Cardoner, en representació del club, i Jordi Cruyff, en representació de la família Cruyff, van fer públics els detalls que han acordat per retre homenatge al personatge més important de la història contemporània del barcelonisme. “Amb la junta directiva hem acordat, per unanimitat, posar el nom de Johan Cruyff a l'estadi que estem construint a la ciutat esportiva Joan Gamper. Ja no serà mai més Miniestadi. Creiem que posar el nom de Cruyff a l'equipament més emblemàtic de les instal·lacions on es formaran futurs futbolistes és la millor manera de comprometre's amb el seu llegat”, va explicar Bartomeu, que va ser el primer a parlar.

El president blaugrana també va anunciar que s'erigirà una escultura commemorativa de la figura de Johan Cruyff “en un lloc especial” del que serà el futur Camp Nou, dins de l'àmbit del projecte Espai Barça. Per la seva banda, Jordi Cardoner va explicar que el Museu del FC Barcelona dedicarà un espai per reconèixer de manera monogràfica la figura i la trajectòria de Johan Cruyff. Allà és on s'exhibiran les donacions que ahir va fer la família Cruyff al club: una samarreta blaugrana usada per Johan Cruyff durant els anys setanta, amb el dorsal 9 a l'esquena, i l'última Pilota d'Or que va guanyar, corresponent a la temporada 1973/74. “Serà el primer espai d'aquestes característiques que hi haurà al museu”, va afegir el vicepresident. Cardoner va enviar també un missatge a l'Ajuntament de Barcelona perquè se sumi als actes d'homenatge que ahir s'anunciaven: “Fem una petició formal perquè considerin posar la denominació Johan Cruyff al carrer Arístides Maillol.” En aquesta via és on estan situades les oficines del FC Barcelona.

Trencant esquemes