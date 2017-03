Triomf plàcid per a André Gomes i treballat per a Umtiti

Els internacionals blaugrana continuen disputant els partits amb les seves seleccions, i ahir va ser el torn de Samuel Umtiti i André Gomes, que van ser titulars tots dos. El francès va jugar tot el partit contra Luxemburg acompanyat de Koscielny, amb qui va formar una parella força sòlida, i va participar en la victòria de França per 1-3. Molt atent al darrere, el central blaugrana fins i tot es va afegir a l'atac en una jugada de la segona part, en què no va arribar a rematar una falta de Griezmann. França va haver de treballar de valent per superar els luxemburguesos, i manté el lideratge del grup amb 13 punts, encara que va topar amb un rival molt lluitador tot i ser el cuer del grup, i no va poder sentenciar fins ben entrada la segona meitat. Els de Deschamps es van imposar gràcies a dos gols de Giroud i un de Griezmann, de penal, poc després de l'empat de Luxemburg, tot i que en el tram final haurien pogut marcar algun gol més.

En aquest mateix grup, l'Holanda de Jasper Cillessen –que no va jugar ni un minut– va perdre per 2-0 contra Bulgària, i ara és la quarta classificada.

Per la seva banda, André Gomes va jugar gairebé tot el partit contra Hongria –va ser substituït en el minut 86–. Portugal no va tenir gaires problemes i es va imposar clarament per 3-0 en un partit en què André Silva i Cristiano Ronaldo van resoldre amb tres grans gols i el blaugrana va estar molt actiu per la seva banda. Amb aquesta victòria, l'actual campiona d'Europa continua segona del grup B de classificació per al mundial de Rússia del 2018, amb 12 punts, i s'allunya d'Hongria, tercera, que es manté amb 9.