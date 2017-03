“Només seguim el que ell va iniciar”

Els últims dies han servit per recordar Johan Cruyff, i després que el Barça anunciés quins actes durà a terme per homenatjar la seva figura, va quedar palès que les relacions entre la família de l'exjugador i exentrenador holandès i el club són bones. El seu fill Jordi va explicar ahir al programa Via lliure de RAC1, que l'inici d'aquest bon tracte el va fer el seu pare. “La família l'única cosa que està fent és dur a terme el què ell va iniciar abans de morir”, va assegurar el director esportiu del Maccabi de Tel-Aviv, que va recordar: “L'última signatura del meu pare va ser l'acord entre la seva fundació, la de La Caixa i la del Barça.” “Ell va donar el tret de sortida. Va dir: «Hi ha coses més importants que discutir sobre un jugador, sobre la pilota o sobre si em caus millor o pitjor.» Ell va fer el primer pas i nosaltres ho seguim”, va afirmar, i es va mostrar “molt agraït” per l'estima mostrada.

L'exfutbolista va recordar que a Johan li agradaria ser recordat per com ha ajudat els altres. “Si li preguntaves què era el més important per a ell, sempre et deia: «Em recordaran per l'esport, però prefereixo que em recordin per la meva tasca social, per haver ajudat els altres»”, va explicar Jordi Cruyff, que va afirmar que la família es reunirà el mes que ve: “Som partidaris de fer alguna cosa més íntima el dia del seu aniversari –25 d'abril–, perquè al meu pare li agradaria molt que estigussim junts aquell dia.” A més, Jordi va assegurar que fa un any, la família volia alguna cosa més íntima –“que vam poder fer i la gent va respectar”, va dir–, però que van entendre que ho havien d'obrir a tothom: “La gent necessitava dir-li alguna cosa, mostrar-li el seu respecte i la seva estima. Va ser molt bonic.”

Jordi Cruyff també va dir que “Catalunya i Johan van encaixar molt bé” i que el seu pare “creia en el dret a decidir la teva pròpia vida”. “Coincidia amb els seus principis”, va concloure el fill de Johan.