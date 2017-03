L'abril sempre ve carregat

Els jugadors que no han anat amb les seleccions, tornen avui a la feina

“L'abril serà un mes atroç, per tot el que ja acumulem i per tot el que falta per jugar.” D'aquesta manera, en acabar el partit contra el València de fa vuit dies, l'últim que va disputar el Barça abans d'aquesta aturada pels compromisos de seleccions, Luis Enrique ja va avisar del mes d'abril que espera al conjunt blaugrana. L'equip, o més ben dit, els pocs jugadors que no han viatjat per jugar amb les seves seleccions, tornaran aquesta tarda a la feina després de tres dies de festa per començar a preparar el duel de diumenge al Nuevo los Cármenes de Granada, que serà el primer del total de nou que ha de disputar el Barça aquest abril. Set de lliga i dos de Champions, contra la Juventus, en menys de trenta dies, que decidiran les seves possibilitats de guanyar el títol en les dues competicions. Fer-ho bé aquest mes d'abril, permetria, a més, mantenir més que viu el somni del triplet.

La càrrega de partits que haurà d'afrontar el Barça a partir d'ara i potser també gairebé fins al final de curs, serà similar a la de l'inici del 2017, en què els de Luis Enrique van haver d'afrontar set setmanes seguides sempre amb dos partits. Des d'aquell 5 de gener, en què va tocar jugar a San Mamés l'anada dels vuitens de final de la copa, fins al 19 de febrer, quan va ser el Leganés qui va visitar el Camp Nou, el Barça va haver de disputar un total de catorze partits. Ara, un cop jugat el duel contra el Granada de diumenge, els blaugrana encararan un mínim de quatre setmanes sempre amb dos partits, que podrien ser un total de sis, si són capaços d'eliminar la Juventus en els quarts de final de la màxima competició continental i classificar-se per a les semifinals, que es disputaran les dues primeres setmanes de maig. Quasi res!

Per si no n'hi ha prou amb la transcendència que en aquests moments de la temporada ja ha adquirit cada partit –no queden ni dos mesos perquè acabi la lliga– dos d'aquests propers compromisos per al Barça seran el dimecres 5 d'abril contra el tercer classificat, el Sevilla –ja amb mínimes possibilitats de lluitar pel títol després de sumar només dos dels últims nou punts– i contra el líder, el Madrid, el dia de Sant Jordi al Santiago Bernabéu, on tenint en compte que el conjunt blanc encara té pendent el partit contra el Celta, és molt probable que als blaugrana només els valgui la victòria. Un duel, a més, que tocarà jugar només quatre dies després de la tornada de la Champions contra la Juve. Tot i això, Luis Enrique ja va evitar referir-se al clàssic com una “final” i va recordar que “hi ha molta igualtat i és difícil, o gairebé impossible, que algú ho pugui guanyar tot”. Per acabar-ho d'adobar, però, el partit que tancarà el mes d'abril, serà un dels que acostumen a ser dels més difícils de la temporada, com és el derbi a Cornellà-el Prat, corresponent a la 35a jornada, encara sense data fixada.

No tot en aquest mes d'abril, però, són compromisos d'alta dificultat per al Barça. Dos, de fet, són contra rivals en zona de descens. Diumenge, a Granada, i ja a final de mes, i entre el clàssic i el derbi, a casa contra l'Osasuna. A priori, el duel a La Rosaleda també es preveu assequible, ja que a més el Màlaga es troba en un molt mal moment –una victòria en les últimes quinze jornades–, encara que el gran perill serà que és només tres dies abans de jugar a Torí. Precisament entremig del doble duel contra la Juventus, serà la Real Sociedad la que visitarà el Camp Nou, cosa que farà que els blaugrana no es puguin relaxar si no es volen endur una sorpresa desagradable.

Tot plegat obligarà a utilitzar encara més tots els recursos de què disposa la plantilla i Luis Enrique, que sovint destaca que els títols no els guanyen només onze jugadors, sinó les plantilles senceres. El tècnic ja va avisar també en acabar l'últim partit contra el València, que “segur que hi haurà rotacions” aquest proper mes d'abril. D'entrada, ja n'hi haurà, i d'obligades, en el duel de diumenge a Granada, on Messi serà baixa per acumulació de targetes. El següent que es podria perdre un duel de lliga per targetes és Piqué, que ja n'ha vist quatre en aquest campionat. El segueixen Sergi Roberto, André Gomes i Rakitic, que n'han vist tres cada un. Qui també es perdrà segur una d'aquestes properes cites, però en aquest cas més important, l'anada dels quarts de final de Champions contra la Juve, és Sergio Busquets, que contra el PSG al Camp Nou va veure la tercera groga. Un maldecap afegit per a la planificació de Luis Enrique.