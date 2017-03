Impulsats pel dolor

“He pensat en molta gent després del xiulet final, però sobretot m'han vingut al cap els jugadors amb qui l'any passat vam viure els últims mesos de temporada, en què només ens podíem entrenar”, recordava el mister del juvenil A del Barça, Gabri Garcia, rememorant els gairebé dos mesos en què l'equip es va haver de limitar a entrenar-se mentre els millors equips de l'Estat es disputaven la copa de campions i del Rei.

Aquestes dures setmanes després de tancar un altre any amb un pobre paper en la lliga han servit, enguany, d'incentiu per a un juvenil A que ha dominat la lliga des de la segona jornada de campionat. Amb una plantilla amb només quatre incorporacions externes, aquesta fam de victòria –els jugadors que van pujar del juvenil B també acabaven de passar una temporada en blanc, superats per la Damm tant en la lliga com en el campionat de Catalunya– ha estat el leitmotiv de l'equip al llarg de tot el curs. “Esperàvem aquest dia des del principi de temporada perquè la lliga era l'objectiu principal. Després de dos anys molt dolents per motius extraesportius ens hem tret un bon pes del damunt; no només jo, sinó tot el club”, reivindicava Gabri.

“Aquest any s'estan fent les coses molt bé; ara podem afrontar la resta de títols sense pressió”, va comentar Dani Morer, un dels capitans d'un juvenil que ara té tres títols a l'horitzó: la copa de campions i la del Rei, i la Youth League. “El títol reflecteix la feina feta durant l'any. La lliga era el gran objectiu i ara ja estem preparats per al que vingui”, deia el porter Sergi Puig, un dels jugadors que ja han anat convocats amb el filial. “Encara queden dos partits de lliga, però ja podem començar a pensar en Nyon”, hi afegia Puig. I és que en el calendari blaugrana la final a quatre de la Youth League és el pròxim objectiu. “Hem demostrat que sense impediments extraesportius seguim sent el millor club del món”, va sentenciar Gabri.