Drecera cap a Rússia

El Brasil de Neymar, l'Argentina de Messi i l'Uruguai de Suárez tindran aquesta nit i matinada següent una oportunitat d'or per fer un pas de gegant en les seves aspiracions d'assolir un bitllet per al proper mundial de Rússia. I és que, quan falten només cinc jornades per tancar la fase de classificació, les tres seleccions tenen a les seves mans donar un fort cop de puny damunt la taula i aparcar amb un somriure el somni de la copa del món fins al mes de setembre, moment en què s'encetarà l'últim tram de partits.

Qui ho té millor, és clar, és Brasil, el líder destacat de la taula, que aquesta matinada, contra el Paraguai (02.45 h, Teledeporte), podria fins i tot segellar matemàticament el seu bitllet, tot i que li cal una carambola força improbable, ja que necessita que l'Equador no guanyi Colòmbia i que Xile punxi a casa contra Veneçuela, la ventafocs del grup. Malgrat tenir un rival més perillós que l'Argentina o l'Uruguai, ja que el Paraguai –que en l'última jornada va trencar contra l'Equador (2-1) una dinàmica de dues derrotes– es troba a només tres punts de la zona de classificació, la canarinha juga amb l'avantatge de disputar el duel a casa, on acumula cinc victòries i un empat. El Brasil, a més, i especialment Neymar, es troben en plena forma, com va certificar en la golejada contra l'Uruguai (1-4), la qual cosa ha provocat que els dubtes de l'inici de la fase de classificació s'hagin transformat en lloances. Malgrat l'optimisme general i el coixí de punts, Tite no vol que ningú es confiï, i aquesta matinada alinearà el seu onze de gala, amb Neymar i Coutinho com a principals figures, ja que Gabriel Jesús i Douglas Costa es continuen recuperant de les seves lesions.

Enlairar-se a l'altura

“Si l'he d'acariciar de nou, ho faré. No estem per regalar res a ningú”. Qui parla és Jhasmani Campos, jugador de Bolívia, que en la passada copa Amèrica va protagonitzar una picabaralla amb Messi després d'una forta entrada que a l'astre blaugrana no li va agradar gens. I és que el joc al límit permès en massa ocasions en les eliminatòries de l'Amèrica del Sud i l'altura a què es troba l'estadi Hernando Siles de La Paz (3.600 m) són els únics punts favorables per a una Bolívia que aquesta mateixa nit (22 h, Teledeporte) es podria veure matemàticament eliminada. Els de Soria, de fet, només han guanyat un partit dels últims deu i en les tretze jornades disputades fins ara han encaixat 32 gols. L'Argentina, doncs, té al davant una excel·lent oportunitat per endur-se els tres punts de La Paz –on no guanya des del 2005–, la qual cosa l'acostaria a la zona de confort. Amb Messi ja com a líder i ídol indiscutible, l'entorn de l'albiceleste, sempre convuls, mira ara cap a Bauza, al qual acusen del mal joc de l'equip. El preparador, a més, no ha encaixat gaire bé les crítiques, i ahir mateix ho va certificar en la roda de premsa. “Abans del partit contra Xile vaig escoltar molts periodistes dir que s'havia de guanyar com fos. Després, però, no els va agradar com havíem guanyat”, va etzibar Bauza, que encara va anar més enllà. “He tornat a veure el partit i al meu equip no li poso un 10; li poso un 11.” El tècnic, a més, va afirmar que per vèncer Bolívia hauran d'evitar que el partit sigui gaire dinàmic, per reduir els efectes de l'altura, i va avançar l'onze titular, en què Musacchio, Guido Pizarro, Banega i Prato seran les novetats en substitució d'Otamendi, Biglia, Mascherano i Higuaín, que són baixa.

Redreçar el rumb