Arda posa el fre, i Rakitic i Mascherano ja s'entrenen

Javier Mascherano i Ivan Rakitic ja tornen a estar amb el xip Barça. El futbolista argentí, que contra Xile va veure una groga que l'obliga a complir cicle, no participarà en el compromís oficial que l'albiceleste afronta avui contra Bolívia, i el croat, alliberat per Ante Cacic, juntament amb Modric, Mandzukic, Subasic i Kalinic, tampoc jugarà l'amistós que els balcànics disputen avui a Tallinn contra Estònia. Tots dos ja es van reincorporar ahir al grup i es van entrenar al camp número 2 de la ciutat esportiva, en la primera sessió programada per a aquesta setmana després de tres dies de descans i en la qual van participar els altres futbolistes disponibles del primer equip i dos jugadors del planter, Kaptoum i Carbonell.

S'espera també l'imminent retorn de Ter Stegen i els de Denis Suárez i Arda Turan. El gallec, que va marcar dijous amb la selecció espanyola sub-21 d'Albert Celades contra Dinamarca, a Múrcia, tot i sortir des de la banqueta, va ser titular ahir en l'amistós jugat a Roma contra Itàlia (1-2). El futbolista turc, per la seva banda, no va participar, en canvi, en el Turquia-Moldàvia (3-1) jugat a Eskisenir. Arda ha estat víctima del virus FIFA en aquesta quarta aturada per seleccions des que va començar el curs. Al setembre van caure Messi i André Gomes; a l'octubre ho van fer Jordi Alba, Cillessen i Sergi Roberto; al novembre va ser Umtiti i ara, en espera que tornin tots els internacionals que encara tenen compromisos per disputar, l'última víctima ha estat el dorsal 7 del Barça. La lesió d'Arda, això sí, no sembla gens greu i tot fa pensar que no hauria de tenir problemes per estar disponible per entrar en la llista de Luis Enrique i ser un dels integrants que viatjaran diumenge a Granada. Arda va ser sotmès durant el dia d'ahir a proves mèdiques amb la concentració turca i se li ha detectat una petita lesió a l'engonal de la cama dreta que va fer que fos baixa ahir per precaució.

Dels partits d'avui de la resta d'internacionals europeus, molts ulls estaran posats a l'estadi de Sant Dennis, en l'amistós entre la subcampiona d'Europa i la selecció espanyola de Julen Lopetegui (21 h). Umtiti contra Piqué, Alba, Busquets i Iniesta. La titularitat de tots cinc fa uns dies en el Luxemburg-França (1-3) i en l'Espanya-Israel (4-1), respectivament, però, fa pensar que avui algun d'ells podrien entrar en la roda de rotacions.

Qui també té partit amistós és André Gomes, que dissabte ja va ser titular en la victòria de Portugal contra Hongria. Avui els portuguesos juguen a Funchal contra Suècia (20.45 h). A la mateixa hora, l'Holanda de Cillessen jugarà a Amsterdam contra Itàlia en el que serà el primer partit amb Fred Grim a la banqueta després de la destitució de Danny Blind.