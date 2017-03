El nou repte d'Alba

Digne i Mathieu són els únics defenses amb menys minuts

“M'hauria agradat jugar més del que ho he fet aquest any, però com a qualsevol jugador. No vaig dir res més que això.” Són paraules de Jordi Alba després de l'Espanya-Israel jugat divendres passat, destinades a matisar unes declaracions anteriors –també realitzades en l'actual concentració amb el combinat espanyol–, que es van interpretar com una queixa pública per la pèrdua de continuïtat amb el Barça en els últims compromisos. Una situació que s'ha reflectit amb claredat en els set partits posteriors a la desfeta al Parc dels Prínceps (4-0) i que va propiciar el canvi de dibuix tàctic en favor del 3-4-3.

Des del desastre del 14 de febrer a París, Alba ha completat els noranta minuts només en tres ocasions –contra l'Sporting, el Celta i el Deportivo–, mentre que contra el Leganés va ser suplent i tot just va participar en els últims 9 minuts en substitució de Digne. En tres partits més s'ha quedat a la banqueta sense participar, i no ha estat en partits menors. No va participar ni més ni menys que contra l'Atlético al Vicente Calderón (1-2), en la històrica remuntada contra el PSG al Camp Nou (6-1) i en l'últim duel contra el València al Camp Nou (4-2). Tres absències ben simptomàtiques que reforcen la tesi que Alba és un dels clars damnificats pel canvi de sistema.

En vista del nou escenari, les últimes declaracions d'Alba reivindiquen la voluntat de mantenir el seu paper actiu dins els plans de Luis Enrique. En aquest sentit, ha expressat que se sent “capacitat” per jugar amb una defensa de tres homes. De fet, ho va fer contra l'Sporting, el Celta i el Deportivo, amb un balanç de dues victòries i una derrota –a Riazor–. Tot i això, en aquestes tres cites es van observar les limitacions del de l'Hospitalet a l'hora de sumar-se a l'atac tantes vegades com ho acostuma a fer, conscient que els riscos defensius són més elevats i que cal mesurar bé cada decisió. “La meva virtut és pujar i baixar per la banda, que és el que m'ha donat l'oportunitat de jugar amb la selecció i el Barça. Però al final és el mister qui decideix, així que he de treure el millor per poder jugar en qualsevol sistema”, va comentar el futbolista a Movistar+.

Un curs més exigent