Gran gol d'un altre trident

La Fundació del FC Barcelona, la Pies Descalzos, de la cantant Shakira, i la de La Caixa s'han unit per duu a terme un projecte solidari a Colòmbia. Ahir les tres entitats van presentar l'acord de col·laboració per construir a Barranquilla una nova escola en zones desfavorides, que se sumarà a les sis que ja estan en funcionament, emparades per la Fundació Pies Descalzos a Colòmbia (Barranquilla, Cartagena, Soacha i Quibdó).

Aquest projecte neix del vincle que l'Obra Social “La Caixa” i la Fundació FC Barcelona mantenen des de fa vuit anys amb un conveni anual de 600.000 euros a través del qual promouen accions i projectes educatius de qualitat i innovadors. D'aquesta aportació, durant tres anys es destinaran 400.000 euros a la creació de la Institución Educativa Pies Descalzos Nuevo Bosque, en total 1,2 milions d'euros. A més de la contribució econòmica, l'acord té prevista la implementació de dos dels projectes educatius que l'Obra Social “la Caixa” i la Fundació FC Barcelona impulsen arreu del món: el Programa Joves Emprenedors i ‘FutbolNet'. “És un plaer estar al costat d'aquest projecte, en el qual participem amb el nostre programa de FutbolNet que treballa els valors de l'esport, i ens fa molta il·lusió poder estar al costat d'aquesta iniciativa que lidera la Shakira i de la qual els grans beneficiats són els joves d'un barri necessitat de Barranquilla”, va assenyalar el vicepresident de l'àrea social del Barça i de la Fundació, Jordi Cardoner.

Shakira estava tremendament orgullosa per presentar un acord que ajudarà als nens que viuen en un dels barris més desafavorits i insegurs de Barranquilla. L'Ajuntament de la ciutat ha facilitat el terreny per a la construcció del centre, que requereix una inversió de 4,7 milions d'euros, 2 milions dels quals seran aportats pel Govern de Colòmbia.“Invertir en educació en zones necessitades permet donar oportunitats a joves que ho necessiten i facilitar que molts joves que podrien haver quedat marginats de la societat, ara puguin anar camí de la Universitat. Ajudar els nens és millor que guanyar un Grammy”, va afirmar la cantant colombiana. Especial també va ser el lloc escollit per presentar l'acord, el Camp Nou, i va agrair especialment la bona entesa que manté amb la Fundació del Barça. “No conec un club com aquest, tan complet en l'esportiu i l'humà. “Més que un club”, diuen. Es nota. Hauria de ser un exemple per molts”.

El representant de l'Obra Social de La Caixa, Xavier Bertolín, va lloar la col·laboració de les tres entitats. “Som un trident amb la voluntat de treballar plegats i sumar”. Un altre trident que ha fet un gran gol.