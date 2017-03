Iniesta surt en defensa del criticat André Gomes

En declaracions al programa de televisió de l'exblaugrana Simão, a Sport TV+ de Portugal, Andrés Iniesta va fer una defensa del seu company d'equip André Gomes, força criticat en el seu primer any com a blaugrana. “Té molt bones qualitats per seguir creixent i ser un jugador important. Està en el millor lloc per fer-ho”, va dir. El migcampista manxec assegura que els xiulets que rep “no porten enlloc” i va reclamar paciència. “És necessari crear l'entorn perfecte perquè els joves que venen de fora se sentin bé i siguin capaços d'evolucionar. Això és el que intentem fer al Barça”, va comentar.