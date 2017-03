La FIFA es passa 4 pobles

La sanció arriba dos mesos després que no assistís a la gala del premi The Best

L'albiceleste es queda orfe. Es queda sense Leo Messi. Començant pel duel disputat ahir a la nit contra Bolívia a La Paz i que va acabar perdent (2-0). Va ser el primer dels quatre partits de sanció –aplicables amb la selecció argentina– imposats per la comissió disciplinària de la FIFA al millor futbolista del món per “haver pronunciat paraules injurioses” a un dels assistents de l'ArgentinaXile (1-0) disputat dijous passat a Buenos Aires. Així ho indica el comunicat difós ahir per la màxima autoritat federativa del futbol mundial, que va decidir actuar d'ofici en relació amb la reacció irada de Messi. En aquest context, diverses imatges reflecteixen com el crac blaugrana es va empipar després que un frec a frec quan tenia la pilota controlada fos castigat amb falta seva. Al final del partit va tornar a recriminar verbalment la decisió de l'assistent número u, el brasiler Émerson Augusto de Carvalho.

Dilluns, l'Associació Argentina de Futbol (AFA) ja va rebre la notificació de la FIFA, que l'informava que havia decidit obrir un expedient disciplinari a Messi. Però la contundència del càstig ha estat tota una sorpresa. De fet, en l'acta del partit escrita per l'àrbitre principal, Sandro Ricci, no es denuncien els insults, mentre que, en la informació addicional sol·licitada per la FIFA, els col·legiats assenyalen que no havien sentit “cap paraula ofensiva per part de Messi”. Només Émerson Augusto de Carvalho indica que, al final del partit, Messi “es queixava contra l'esmentada falta aixecant les mans” i dient-li una cosa que en aquell moment no va entendre. “Només després, a través de la premsa, vaig entendre que es tractava d'un insult”, afegeix l'assistent.

En aquest sentit, diversos mitjans assenyalen, després d'haver llegit els llavis de Messi, que les seves paraules van ser “la concha de tu madre”. Un renec molt usual en argentí, però que la FIFA ha considerat suficient per suspendre Messi amb quatre partits amb la seva selecció, a banda d'una multa econòmica de 10.000 francs suïssos (9.340 euros). “La decisió reflecteix la jurisprudència constant que la comissió disciplinària de la FIFA ha anat aplicant amb anterioritat en casos anàlegs”, conclou el comunicat de l'organisme federatiu. L'AFA, clarament disconforme, ja ha anunciat que presentarà un recurs al Tribunal d'Arbitratge Esportiu (TAS), en espera que es redueixi el càstig, el més dur que ha rebut Messi al llarg de la seva trajectòria professional i que arriba dos mesos i mig després que el crac blaugrana no assistís a la gala del premi The Best, organitzada per la FIFA. Un fet que es va interpretar com una plantada i que ara alimenta les suspicàcies relacionades amb la sanció. A més, la relació entre el màxim organisme federatiu i l'AFA tampoc són bones.

La sanció de Messi arriba després de la que ja van rebre els seus dos companys de trident al Barça amb els respectius combinats. En el cas de Luis Suárez, la FIFA li va fer pagar ben cara la mossegada a Chiellini en l'Uruguai-Itàlia del mundial del Brasil 2014: quatre mesos d'inhabilitació i vuit partits amb la seva selecció –amb independència de l'espai de temps–, que li van impedir debutar amb el Barça fins al 25 d'octubre d'aquell any, coincidint amb un clàssic al Bernabéu. Pel que fa a Neymar, va ser la Confederació Sud-americana de Futbol (Conmebol) la que el va sancionar amb quatre partits pels incidents que va protagonitzar amb Pablo Armero i Jeison Murillo durant un Brasil-Colòmbia corresponent a la copa Amèrica 2015.

Problema de dependència