Tornen a casa sense cap tipus de problema

Cinc jugadors del Barça van ser titulars ahir amb les seves seleccions en el partit amistós que van disputar a l'estadi de Saint Denis els combinats de França i Espanya i en què va ser protagonista el videoarbitratge, que va anul·lar un gol als locals i en va concedir un a la selecció espanyola que havia estat anul·lat prèviament per fora de joc pel jutge de línia. Tot i que Sergio Busquets, Piqué, Jordi Alba i Iniesta ja havien estat titulars divendres en el partit contra Israel i que ahir no hi havia punts en joc, Julen Lopetegui va decidir fer poques rotacions i va tornar a donar la titularitat als quatre jugadors blaugrana, que van acabar el partit sense problemes. Andrés Iniesta va ser el jugador que menys minuts va disputar, ja que va ser substituït en el minut 51 per Thiago. El capità del Barça va fer una bona primera meitat, en què va tenir fins a dues ocasions clares per marcar, especialment la segona, quan després d'una passada de Pedro va quedar sol davant Lloris. El manxec va rematar amb l'exterior, però el porter francès va evitar el gol.

En el triomf de la selecció espanyola a domicili (0-2), els altres tres futbolistes del Barça van jugar gairebé el partit sencer. Gerard Piqué, que va completar els noranta minuts, va haver de treballar de valent contra davanters potents com Griezzman, Gameiro i Giroud. El blaugrana va estar molt segur en el joc aeri. Jordi Alba, per la seva banda, va estar molt actiu durant tot el partit, pujant i baixant la banda esquerra com és habitual en ell. Alba està tenint menys protagonisme en els últims partits del Barça, però ha continuat sent indiscutible a la selecció espanyola i seva va ser la centrada del segon gol de la roja, que va marcar l'exblaugrana Deulofeu. El lateral del Barça va deixar el seu lloc al terreny de lloc en el minut 85 al madridista Nacho. Pel que fa a Busquets, el de Badia va fer un més que notable partit en la recuperació i també en la construcció, i va ser l'origen de la jugada del segon gol del combinat de Lopetegui amb una ruleta marca de la casa.

Els quatre jugadors de la selecció espanyola no van ser els únics representants blaugrana en l'amistós de París. També va jugar els noranta minuts, en aquest cas amb la selecció francesa, Samuel Umtiti. El central del Barça té tota la confiança de Didier Deschamps després de la bona Eurocopa que va fer i del gran rendiment que està tenint aquest curs.

Pel que fa a Cillessen, no va jugar cap minut en el partit Holanda - Itàlia (1-2). André Gomes només va jugar l'últim quart d'hora en el Portugal - Suècia (2-3).