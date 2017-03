Les veritats de Piqué

Gerard Piqué diu sempre el que pensa i ho ha tornat a demostrar després del partit França - Espanya. Quan se li ha preguntat per l'utilització del VAR, el central del Barça ha dit “ens han ajudat perquè anàvem de blanc”. Piqué ha fet aquesta declaració en un to de broma, però després ha estat molt més contundent en altres aspectes. Quan se li ha preguntat si treballaria algun dia per al Real Madrid, ha estat clar: “Mai treballaria per al Real Madrid. No m'agraden els seus valors. Hi ha jugadors als que els hi tinc molta estima, alguns són amics meus, però no m'agrada veure gent a la seva llotja que mou els fils del país. Per exemple, a la persona que va imputar a Messi i Neymar, però que va tenir un tracte diferent amb Cristiano, i que se seu al costat de Florentino. Tots sabem com funciona”.

Piqué també va parlar dels àrbitres. “Ja m'han multat per dir que havien de pujar el nivell. Dubteu de la remuntada contra el PSG, però no dieu res quan el Real Madrid guanya una Champions amb un gol de Sergio Ramos en fora de joc. Segur que el Real Madrid i el Barça són els clubs més beneficiats pels àrbitres, però entre els dos també hi ha diferències”.