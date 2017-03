Un estratosfèric Neymar ja ha situat el Brasil en el mundial

El Brasil ja té el passaport per al mundial del 2018 que es jugarà a Rússia, i bona part de l'èxit es deu a l'estratosfèrica actuació de Neymar en el partit contra el Paraguai. La canarinha suma 33 punts, 13 més que l'Equador, el primer equip que no s'hi classificaria, quan queden només quatre partits en aquesta fase.

El davanter del Barça va tornar a demostrar que arriba al tram final de la temporada en un estat molt dolç de forma. Millors presagis, impossible. L'afició brasilera torna a somriure i a confiar en un equip que està fent una fase de classificació a un alt nivell, amb un balanç de resultats clarament favorable. En la cita contra el Paraguai es va mostrar molt superior al seu oponent, que no va tenir la més mínima opció. Coutinho va inaugurar el marcador i el madridista Marcelo el va tancar, però el que més va fer xalar els brasilers va ser l'actuació del blaugrana, que es va refer després d'haver fallat un penal. El seu gol va ser espectacular, amb una arrencada des del seu propi camp, conduint en diagonal per acabar superant el porter amb un xut creuat. No es va acabar aquí, el seu repertori, inabastable per als paraguaians en l'un contra un, que ara mateix juga a una altra velocitat.

Neymar va assegurar després del partit que el feia molt “feliç” que la selecció s'hagués guanyat de nou el respecte i la confiança dels seguidors. “Mesos enrere ningú volia donar suport al Brasil i ara la gent és feliç. Hem rescatat els aficionats brasilers”, va assenyalar. El duel també va ser especial per al blaugrana, perquè amb el seu gol ja n'ha fet 52 amb el Brasil, així que iguala els registres d'O Rei Pelé als 25 anys. I ho ha fet en només 77 partits. A més, Neymar cada cop té més a prop Romário, el quart màxim golejador històric de la seleção, amb 56 gols. El pòdium al Brasil està ocupat per Zico (66 gols), Ronaldo (67) i Pelé (95). En l'anterior partit contra l'Uruguai, Neymar també va firmar una gran actuació donant l'assistència del gol de l'empat i fent el tercer amb una vaselina magnífica.

L'Uruguai de Luis Suárez

El davanter del Barça va reaparèixer –no va jugar contra el Brasil per acumulació de targetes–, però la seva presència no va servir per evitar la derrota contra el Perú (2-1). Malgrat tot, va ser l'encarregat d'assistir Carlos Sánchez en el gol uruguaià, però els locals van capgirar el resultat mitjançant Guerrero i Flores. L'Uruguai queda en tercera posició, amb 23 punts, igualat amb Xile i amb un punt més que l'Argentina.