El Barça fa costat a Messi

El FC Barcelona no es va quedar callat després de la duríssima sanció que la FIFA va imposar a Leo Messi. L'argentí va ser sancionat amb quatre partits després de l'incident que va tenir amb l'àrbitre assistent en el duel contra Xile classificatori per al mundial del 2018. L'àrbitre no va incloure la discussió en l'acta, però sí en un annex, motiu suficient perquè la FIFA decidís actuar d'ofici.

A través d'un comunicat, el club blaugrana va mostrar ahir la seva perplexitat per aquest fet. “El FC Barcelona expressa la seva sorpresa i indignació davant l'actuació d'ofici de la comissió disciplinària de la FIFA per sancionar el jugador Leo Messi després del partit classificatori de la copa mundial de la FIFA Argentina-Xile.” Considera “injusta i totalment desproporcionada” la sanció de quatre partits. El vicepresident Jordi Cardoner va insistir que era “sorprenent” que actuessin d'ofici i va reiterar que el càstig era “exagerat”. El Barça va voler deixar molt clar que Messi és “exemplar per la seva conducta dins i fora dels terrenys de joc”.