En l'ull de l'huracà pel seu passat al Real Madrid

Marta Silva de Lapuerta va ser nomenada advocada general de l'Estat el 13 de gener del 2012, en una decisió de consens presa entre Alberto Ruiz-Gallardón, llavors ministre de justícia, i Soraya Saénz de Santamaría, la vicepresidenta del govern i companya de promoció de Silva de Lapuerta. Filla del ministre franquista Federico Silva Muñoz i neboda de l'extesorer del PP Álvaro Lapuerta, imputat en el cas Bárcenas, Marta Silva de Lapuerta havia ocupat diversos càrrecs com a advocada, a banda d'haver estat secretària general de l'empresa Sacyr i del Real Madrid. I és precisament aquí, en la seva relació amb el club blanc i, especialment, amb Florentino Pérez, d'on van sorgir totes les suspicàcies quan Messi i Neymar es van veure immersos en els seus respectius problemes amb la justícia, dos casos que, segons els experts, es van resoldre d'una manera extraordinàriament ràpida. El moment més sorprenent es va viure quan l'Advocacia de l'Estat, encapçalada per Marta Silva de Lapuerta, va mantenir l'acusació penal contra Messi, després que la fiscalia l'hagués retirat, en comparar l'astre argentí amb un “capo mafiós”.

Per tot plegat, va sobtar tant que Marta Silva fos rellevada del seu càrrec el novembre passat, amb l'assumpte Messi tancat i el cas Cristiano com a nova bomba informativa, després que Football Leaks revelés un suposat frau fiscal del jugador del Madrid. Perquè Silva de Lapuerta, com a seguidora confessa dels blancs que és, s'ha seguit deixant veure per la llotja del Bernabéu –d'aquí les declaracions de Piqué– i, fins i tot, no s'ha estat de demanar una pilota signada a Cristiano, com va explicar ahir Alfredo Relaño, el director del diari As, en el programa Hoy por hoy de la Cadena Ser. Concretament va ser després del Madrid-Wolfsburg, corresponent a la tornada dels quarts de la Champions, i en què Ronaldo va marcar tres gols. Segons Relaño, Silva de Lapuerta va baixar als vestidors del Madrid i va demanar una pilota signada al portuguès.