El govern continua sense explicar-se pel cas Cristiano

Ja fa setmanes que diversos grups parlamentaris van presentar una bateria de preguntes al govern referents al cas de la presumpta evasió fiscal de Cristiano Ronaldo, revelat per Football Leaks, i el suposat desviament de 150 milions d'euros a un paradís fiscal, i van topar amb el silenci, fins al punt que van expirar els terminis normatius que tenia el govern per donar resposta. Ahir, el govern sí que va respondre les preguntes parlamentàries d'En Comú Podem, però gairebé com si no ho hagués fet, ja que va evitar donar explicacions i es va emparar en el “caràcter reservat que tenen les dades amb transcendència tributària” i pel “deure de sigil·li que impedeix difondre dades sobre el tema”. Tot i això, el govern va afirmar que no existeix cap “esport, categoria, equip ni sectors que quedin fora del control de l'Agència Tributària”.

