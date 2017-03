L'última vegada que el Barça va visitar Los Cármenes va marxar d'allà amb un contundent 0-3 i amb un somriure d'orella a orella i un títol de lliga més al palmarès del club. Luis Enrique segur que signaria ara mateix repetir el resultat de la temporada passada. Els culers també signarien que Luis Suárez repetís la seva enorme actuació individual d'aquell 14 de maig. Hat-trick de l'uruguaià, victòria i sisena lliga a la motxilla de les últimes vuit. L'últim gol, el del llacet final, per cert, amb assistència de Neymar. Tots dos van ser protagonistes a Granada en l'última jornada del campionat la temporada 2015/16 i a tots dos els pertoca tornar-ho a ser diumenge al mateix escenari del crim. La baixa puntual per acumulació de targetes grogues de Leo Messi els atorga tota la responsabilitat. Sense el rei a la gespa, a Suárez i Neymar els toca assumir el paper de regents. Regència compartida en aquest cas. Líders en funcions.

Messi, que ja es va perdre també per sanció el partit de dimarts a La Paz contra Bolívia després dels quatre partits amb què l'ha castigat la FIFA aquesta setmana per les seves paraules a un dels assistents del partit contra Xile, reapareixerà dimecres amb el Barça en l'importantíssim partit al Camp Nou contra el Sevilla. Partit vital contra els de Sampaoli en jornada intersetmanal, però també primordial és no fallar a Granada en aquesta sèrie de tres partits contra rivals andalusos. El dia 8 d'abril, el Barça visita La Rosaleda per jugar contra el Màlaga i precisament va ser contra el Màlaga l'últim precedent en què el Barça va haver d'afrontar un partit sense el millor futbolista del món. Un quadre d'indisposició amb vòmits va deixar Messi fora del partit d'aquell compromís a mitjan de novembre, un partit en què, per cert, tampoc hi era Suárez, i en el qual l'equip no va passar de l'empat a zero.

Sense Messi al camp, l'equip se n'ha ressentit, aquesta temporada. Això és una evidència. En la tercera jornada del campionat, a casa contra l'Alavés, Leo va ser suplent –venia d'aturada per seleccions i va sortir a la gespa en el minut 60 de partit al lloc de Denis– i l'equip va perdre 1-2 contra el que serà el seu futur rival en la final de la copa. Però encara més significatiu és mirar quins han estat els resultats de l'equip durant la lesió del dorsal 10 blaugrana en el primer tram del curs. Messi va es va fer una lesió muscular el 21 de setembre contra l'Atlético i, casualitat o no, només dos minuts després de la seva substitució per Arda, l'equip d'El Cholo va empatar amb un gol de Correa. Contra l'Sporting, a Gijón, en la jornada següent, l'equip sí que va respondre amb una golejada 0-5, amb gol de Suárez i un doblet de Neymar. A El Molinón Luis Enrique va apostar per Rafinha en atac i al Borussia Park, en la Champions, va donar l'alternativa a Paco Alcácer, desplaçat a la banda, en un partit que el Barça va també va guanyar 1-2. Pitjor van anar les coses a Vigo en la següent jornada de lliga, en un compromís en què els de Berizzo van ser clarament superiors (4-3) i en el qual la solució tàctica en atac, pobra, en la segona part, van ser els centímetres de Piqué, autor d'un doblet [Neymar va marcar de penal]. Balanç global poc encoratjador: quatre partits de lliga sense Messi al camp aquesta temporada (Atlético el dia de lesió, Sporting, Celta i Màlaga), una sola victòria, dos empats i una derrota. O el que és el mateix: cinc punts de dotze possibles. I sense comptabilitzar aquí la desfeta contra l'Alavés en què sí que va estar a la gespa en l'última mitja hora de partit.

Les dificultats del Barça per tirar els partits endavant sense Messi aquesta temporada contrasta amb el que va succeir la temporada passada. L'astre argentí es va perdre deu partits per un trencament del lligament col·lateral intern del genoll esquerre i dos per un còlic nefrític, i l'equip va guanyar nou dels dotze partits, amb un grandíssim protagonisme de la parella Suárez-Neymar. Ni més ni menys que tretze gols va marcar l'uruguaià durant la seva absència, per deu gols del brasiler.

Amb Messi sancionat, Luis Enrique podria recuperar el 4-3-3. I sense Arda lesionat, Rafinha és el gran candidat a completar el trident ofensiu. Rafinha és l'alternativa, però la responsabilitat és per a Suárez i Neymar. L'uruguaià és el segon màxim golejador de la lliga (22 gols) i Neymar és segurament el futbolista més en forma de la plantilla ara mateix. Contra el PSG va ser un dels herois i contra l'Uruguai i el Paraguai, durant aquesta aturada per seleccions, senzillament ha enamorat. Dos gols i espectacle. No hi ha excuses. Contra el Granada només val la victòria.