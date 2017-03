Sense Leo Messi, Neymar Júnior serà, juntament amb Luis Suárez, la gran referència ofensiva del Barça demà a Granada, on sumar els tres punts serà obligatori per al conjunt blaugrana si vol continuar tenint possibilitats de lluitar pel títol de lliga. I el crac brasiler hi arribarà en un moment de forma esplèndid, amb un inici del 2017 espectacular, que en aquesta aturada per partits de seleccions no ha fet altra cosa que accentuar, ja que també ha liderat el Brasil cap a la classificació matemàtica per al mundial que es disputarà l'any que ve a Rússia. Si marca al Nuevo los Cármenes, on la temporada passada els de Luis Enrique van guanyar el campionat, serà un gol històric per a Neymar, ja que serà el seu número 100 amb el conjunt blaugrana. Contra el PSG va arribar als 99, a Riazor no va jugar i contra el València no va marcar, però ara, amb només 25 anys i 176 partits disputats com a blaugrana, el crac brasiler afronta una nova oportunitat per entrar en la restringida llista de jugadors del Barça –tot just dues desenes– que han aconseguit un centenar de gols amb la samarreta blaugrana en competicions oficials.

Fa poc més d'un parell de mesos, va ser el seu company Luis Suárez qui va arribar a aquest registre rodó, i ara és Neymar qui està a només un únic gol d'assolir-ho. Després de superar fa unes setmanes els 94 gols que va marcar Ronaldinho al Barça, seguiria també els passos dels dos únics compatriotes seus que ho han aconseguit fins ara al Barça, Evaristo, que va arribar als 105 gols, i Rivaldo, que en va fer 130.

Lluny queden encara els 494 gols que ha marcat Messi al Barça, però els registres golejadors de Neymar des que va fitxar pel conjunt blaugrana, l'estiu del 2013, també són per emmarcar i estan a l'abast de pocs davanters. De fet, l'argentí va necessitar jugar 188 partits al Barça per arribar als 100 gols. I pocs són els blaugrana que van arribar a la barrera del centenar de gols en menys partits dels que haurà necessitat Neymar. És el cas de jugadors mítics com ara Kubala, Paulino Alcántara, Samitier i Evaristo, i ja més recentment, Rivaldo, Samuel Eto'o i Luis Suárez.

Aquest curs no està sent el més fructífer en l'aspecte golejador de Neymar (ha fet 14 gols en els 35 partits que ha disputat), que està brillant més amb el seu joc que de cara a porteria, però la mitjana des que va aterrar al Barça és digna d'un autèntic killer, ja que és de 0,56 gols per partit disputat.

A més, quan més falta han fet, en moments decisius, els gols de Neymar també han arribat. El primer que va marcar com a blaugrana, de fet, en el que era tot just el seu segon partit amb el Barça, va ser al Vicente Calderón en l'anada de la supercopa d'Espanya la temporada 2013/14, i va ser clau per guanyar aquell títol. Els últims, els dos contra el PSG el dia de la remuntada, van permetre que el Barça pugui disputar d'aquí a menys de dues setmanes els quarts de final de la Champions. I també ha marcat en finals, com la de la Champions a Berlín contra la Juventus –aquella temporada, amb 10 dianes, va ser el millor artiller de la màxima competició continental juntament amb el seu company Messi i Cristiano Ronaldo– i la de copa del curs passat contra el Sevilla. Tampoc han faltat alguns hat-tricks, com el que va fer al cap de pocs mesos de jugar al Barça, i en la Champions, contra el Celtic (6-1) o un altre contra el Granada (6-0) en la segona temporada. El curs passat, fins i tot va fer un pòquer, contra el Rayo Vallecano (5-2). En els clàssics també ha acudit a la cita amb el gol, amb un total de tres gols contra l'etern rival. En tot plegat, els seus companys Messi i Luis Suárez, amb qui forma un trident de somni, han estat els seus màxims aliats, ja que d'aquests 99 gols que acumula, 20 han estat a passada de l'argentí i 20 més amb assistència de l'uruguaià.

Amb el Brasil també