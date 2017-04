Ja vindran les postres

Sembla que en clau blaugrana no hi hagi vida més enllà del doble enfrontament contra la Juventus i del clàssic del Santiago Bernabéu de la Diada de Sant Jordi. I és que seran tres moments màgics, estel·lars, que poden encaminar el Barça cap al tercer triplet de la seva història. Res serà igual, però, si els blaugrana punxen aquest vespre contra el Màlaga (20:45 h, Movistar Partidazo), i menys si poc abans el Real Madrid s'endú el derbi contra l'Atlético. Perquè a falta de només vuit jornades per al final de la lliga, el Barça juga sense xarxa, així que qualsevol errada pot significar dir automàticament adéu al campionat i, per tant, convertir l'emocionant clàssic del Santiago Bernabéu en poc més que un malson amb molt més a perdre que no pas a guanyar. I després, és clar, els blaugrana necessiten vèncer per mantenir les bones sensacions dels últims partits, la situació emocional idíl·lica per plantar-se dimarts al Juventus Stadium amb tota l'empenta, en busca d'un bon resultat per afrontar la tornada amb garanties.

És per això que el Barça haurà de saltar aquest vespre a la gespa de la Rosaleda amb els cinc sentits activats, la millor fórmula per evitar qualsevol punxada fatídica, tal com ja va passar, sense anar més lluny, fa dos desplaçaments, en què els blaugrana es van deixar tres punts a Riazor. El duel, és clar, estarà molt condicionat per les baixes blaugrana, ja que als lesionats Rafinha, Arda Turan i Aleix Vidal, s'hi han afegit les de Piqué i Rakitic, que dimecres van veure contra el Sevilla la cinquena targeta groga. Tot plegat podria propiciar que Luis Enrique recuperi el 4-3-3, com ja va fer a Granada, cosa que significaria el retorn a l'equip de Jordi Alba, el gran sacrificat del nou esquema de l'entrenador asturià. De la resta de l'onze titular, les úniques variacions podrien ser les entrades a l'equip de Mathieu, per donar descans a Umititi o a Mascherano, i d'André Gomes i Denis Suárez, ja que s'intueix que Luis Enrique reservarà Iniesta per al partit de dimarts a Torí. Al davant, en canvi, sembla improbable que el tècnic deixi fora de l'onze cap membre del trident, ja que en aquests moments tots tres monstres estan en un estat de forma òptim, i això garanteix un potencial ofensiu massa llaminer per renunciar-hi, a aquestes alçades de la pel·lícula. Messi, a més, ja va descansar fa una setmana a Granada –a banda de també fer-ho en el Bolívia-Argentina, perquè estava sancionat per la FIFA–, mentre que Suárez també va tenir uns minuts d'oxigen contra el Sevilla, en què Luis Enrique el va substituir per Alcácer. I a la banqueta, al costat del de Torrent, esperaran el seu torn Aleñá, que ahir va tornar a entrar a la convocatòria, i Àlex Carbonell, la gran novetat, que podria debutar amb el primer equip a la lliga.

Un rival alleugerit