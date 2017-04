Rafinha diu adeu al que resta de la temporada

Males notícies per a Rafinha, i de retruc també per a Luis Enrique, que perd un efectiu important en el tram decisiu del curs. El futbolista brasiler diu adeu al que resta de temporada. El germà petit dels Alcántara estarà finalment quatre mesos de baixa per la lesió al genoll que es va fer en el partit de lliga de diumenge a Los Cármenes contra el Granada.

A Rafinha, se li va practicar ahir al migdia una artroscòpia al seu genoll dret per mirar de solucionar els problemes al menisc intern i immediatament el club va enviar un comunicat mèdic confirmant el període de temps que estarà apartat dels terrenys de joc. El futbolista va ser intervingut a l'hospital Quirón pels doctors Ramon Cugat i Ricard Pruna. La lesió, doncs, ha acabat sent més greu del previst en un principi. Primer es va parlar d'un possible pinçament, en una primera exploració, però finalment s'ha confirmat una fissura al menisc que l'obligarà a estar aturat fins al mes d'agost.

Rafinha reapareixerà amb la pretemporada 2017/18 en curs, i ja amb un nou entrenador al càrrec de l'equip. Luis Enrique, sobre una pregunta ahir en roda de premsa per la importància de la baixa de Rafinha, i més ara que el brasiler tenia un rol clau en el 3-4-3, va lamentar que la lesió hagi coincidit en un moment crucial de la temporada: “És el jugador que més ha jugat a l'extrem dret en el 3-4-3, però tinc molts perfils més a la plantilla. Ara toca desitjar-li que es recuperi al més aviat possible.”

Rafinha ha participat aquesta temporada en divuit partits de lliga, sis de Champions i quatre de copa del Rei.