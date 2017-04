Ensopegada imperdonable del Barça a Màlaga

El Barça ha deixat escapar mitja lliga al no saber aprofitar l'empat del Real Madrid en el derbi contra l'Atlético i perdre contra el Màlaga a La Rosaleda.

Luis Enrique ha tornat a fer rotacions, per convicció i també obligat per les baixes de Piqué i Rakitic per sanció. El tècnic asturià també ha recuperat el sistema 4-3-3, amb Mascherano i Alba als laterals i amb Umtiti i Mathieu com a parella a l'eix defensiu. Al centre del camp, Busquets i els interiors han estat per André Gomes i Denís Suárez. Iniesta s'ha tornat a quedar a la banqueta. Al davant, el trident.

Malgrat que el Barça ja sabia que el Madrid havia deixat escapar dos punts en el derbi madrileny li ha faltat tensió en els primers minuts. Ha tingut control però li ha faltat profunditat. Era un domini estèril. Les ocasions, amb comptagotes. Una de molt clara, de Luis Suárez a passada de Jordi Alba i que Kameni ha aturat de forma brillant. També una falta de Messi i en una assistència magnífica de l'argentí cap a André Gomes aquest ha estat lent i no ha pogut rematar. El Màlaga no ha inquietat la porteria de Ter Stegen però en el minut 32 Sandro ha sabut aprofitar la mala col·locació de Mathieu per escapar-se sol i batre el porter alemany. No hi havia fora de joc perquè el davanter ha arrencat des del propi camp. Fins el descans, no ha passat res destacable. El Barça seguia encallat i sense idees i els andalusos han estat còmodes al camp.

En el segon temps Luis Enrique ha mogut les peces i ha fet entrar Iniesta per Denis Suárez i Sergi Roberto per Mathieu. Amb els canvis el joc del Barça ha millorat una mica però no suficient per generar ocasions clares de gol. Només Messi ho ha intentat amb dos xuts molt desviats. Per contra, el Màlaga ha tingut el segon gol a tocar en un contracop liderat per Sandro, que ha cedit la pilota cap a Juanpi, que ha rematat fluix. Luis Enrique ha posat més pólvora i ha fet entrar Paco Alcácer per André Gomes.

El Barça ha trepitjat més l'àrea rival però el gol no ha arribat. Amb el pas dels minuts l'arbitratge de Gil Manzano ha guanyat protagonisme perquè ha expulsat Neymar amb doble targeta groga i en el minut 78 no ha volgut veure penal en una falta molt clara sobre Sergi Roberto dins de l'àrea. L'ha indicat fora de manera incomprensible.

El Barça ho ha intentat fins l'últim minut del partit però sense èxit mentre que el Màlaga ha sentenciat en un contracop. El s blaugrana han estat incapaços de puntuar i la lliga es complica molt.