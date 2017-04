Un relleu que condiciona

L'única nota negativa de la històrica remuntada que el Barça va protagonitzar fa poc més d'un mes contra el PSG va ser la targeta groga que va veure Sergio Busquets i que li impedirà jugar demà al Juventus Stadium. Un cop assaborit el pas als quarts de final, segur que una de les coses que ja tenia Luis Enrique al cap era com resoldre l'absència del de Badia, peça gairebé indispensable als seus esquemes.

L'opció més lògica, a priori, seria que Mascherano ocupés el mig centre, cosa que no seria cap novetat, ja que aquesta mateixa temporada ja ha passat diversos cops, sobretot coincidint amb la lesió del de Badia a Eibar arran d'aquella dura entrada d'Escalante, com en la copa contra la Real Sociedad al Camp Nou (5-2) o al Calderón (1-2). L'argentí però, no ha estat l'únic que ha fet de mig centre quan ha faltat Busquets. Rakitic i André Gomes ja saben també què és actuar en aquesta posició, però no van funcionar i és improbable que se'ls vegi jugant en aquest lloc a Torí. El que sembla força probable és que si Mascherano és l'escollit per rellevar Busquets, Luis Enrique apostarà pel 4-3-3. I és que amb l'argentí al mig centre, l'opció del 3-4-3 sembla improbable, ja que teòricament, comportaria la titularitat de Mathieu.

Una altra possibilitat seria que Sergi Roberto fes de mig centre, amb una línia de tres al darrere, formada per Mascherano, Piqué i Umtiti, però el gran problema, en aquest cas, passaria a estar a l'extrem dret, on Rafinha, lesionat pel que queda de curs, ja no és una possibilitat.