El trident topa amb Buffon i una defensa infranquejable

La Juventus només havia rebut dos gols en els nou partits que havia disputat de la Champions i al seu camp ara ja acumula 48 partits consecutius sense perdre entre totes les competicions. El repte de marxar amb un bon resultat de Torí se sabia que era molt complicat, però el Barça tenia arguments més que suficients per plantar cara. Perquè al davant hi juga el trident màgic i perquè els blaugrana són un equip que després d'haver-se guanyat una segona vida en aquesta Champions després de la remuntada contra el PSG volia arribar lluny en la competició.

Però tant Messi com Luis Suárez i Neymar es van estavellar una vegada i una altra contra el mur de la Juventus. Una defensa infranquejable que segueix sent temible encara que del trio que formaven Bonucci, Chiellini i Barzagli ara ja hagi caigut de l'onze l'última peça. I, per si això fos poc, l'última fortalesa de l'equip italià és Gianluigi Buffon, una llegenda sota els pals que, malgrat els seus 39 anys, encara està entre els millors porters del món. “Messi, Suárez i Neymar són potser el millor atac que mai he tingut al davant. Tenen un atac devastador”, va assenyalar en la prèvia. Doncs bé, ahir al Juventus Stadium només un d'ells el va inquietar especialment. Va ser una aturada que va fer a Luis Suárez en el minut 67 del partit quan Leo Messi va fer una gran passada a l'uruguaià, que va guanyar molt bé la posició amb el cos a Chiellini, però el seu xut creuat el va desviar amb els dits Buffon.

Era la segona intervenció decisiva del porter italià en el partit, a banda de refusar algunes pilotes centrades a la seva àrea. En el primer temps va brillar en el minut 20 en una claríssima ocasió d'Andrés Iniesta, que es va quedar tot sol davant la seva imponent figura gràcies a una molt bona assistència de Messi. L'argentí ni tan sols el va poder posar a prova, perquè només va intentar el xut a l'inici del segon temps, però va anar fora per poc. Messi segueix sense marcar un gol a Buffon, ja que en la final de Berlín del 2015 van marcar Rakitic, Luis Suárez i Neymar.

Malauradament, el Barça sembla haver perdut l'efectivitat de cara a porteria en els partits més decisius de la temporada, quan els gols serveixen per aproximar-se al camí dels títols. Zero gols a Màlaga i zero gols contra la Juventus. Dos partits consecutius sense marcar és molt estrany en un equip que té el trident en les seves files. Amb el d'ahir són quatre els partits d'aquesta temporada en què l'equip ha estat incapaç de fer un gol. Els altres han estat els dos contra el Màlaga i el de l'anada dels vuitens de final contra el PSG. La primera part d'ahir va recordar molt el que es va viure a París. De fet, Luis Enrique va reconèixer que li semblava que havia estat un tercer temps del Parc dels Prínceps.

Els primers discursos no són de remuntada, però cal reflotar i creure-hi. Encara que al davant hi haurà una defensa infranquejable i experimentada i un dels grans porters de la història.