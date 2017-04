Tant se val d'on venen

En Mixa Txapligin, company d'en Luca i en Marc a la FCB de Moscou, fa classes particulars per aprendre català

La ciutat esportiva Joan Gamper ha estat durant els darrers dies una petita delegació de les Nacions Unides amb motiu de la sisena edició del Torneig Internacional FCBEscola. Una cita que enguany aplega més de 1.500 nens i nenes entre els 6 i els 14 anys, procedents de 20 països i que formen part d'una de les 33 FCBEscoles i FCBCamps que hi participen. Entre l'anar i venir d'infants i pares se senten diversos idiomes. És el clar reflex de la diversitat d'orígens. Hi ha, però, un sentiment global d'afecte pels colors blaugrana, que no entén de fronteres. De fet, en tornejos com el de la FCBEscola s'observa la globalització del club. Però també hi ha històries a escala humana que ho refermen, com ara la d'en Luca i en Marc Dumitrescu.

El bar que hi ha al costat del camp 9 de la ciutat esportiva és el lloc de trobada perquè expliquin la seva història. Mentrestant, a pocs metres, Edmílson –ambaixador global del FCBEscola–, atén els nens que es volen fotografiar amb l'exfutbolista blaugrana. En Luca i en Marc tenen 9 i 7 anys, respectivament, i des de fa uns mesos viuen a Moscou per motius laborals dels seus pares, d'origen romanès (pare) i americà (mare). La parella es va conèixer a Barcelona durant una estada per estudis i hi van fixar la residència. Aquí han crescut els seus fills abans del trasllat recent a Moscou. Un gran canvi per a en Luca i en Marc, però a més de 3.600 km mantenen la seva relació amb la FCBEscola. De l'estructura de Barcelona han fet un salt a la de Moscou, inaugurada el setembre passat. Jordi Gratacòs n'és el seu director tècnic. “És la meva segona etapa a la FCBEscola. Entre 2010 i 2011 vaig estar a la del Caire”, assenyala. Des de llavors, destaca que ha notat una gran millora en el projecte, “sobretot en el suport que els directors tècnics a l'exterior tenen per part de l'estructura mare de Barcelona”. “La sensació és que hi ha un creixement molt important i que el projecte és una bona manera d'exportar al món la manera que té el Barça d'entendre un joc i uns valors molt identificats amb el club”, afegeix. En aquest aspecte, en Marc pren la paraula: “En Jordi ens diu que tinguem respecte pels rivals i que si fem una falta ens disculpem.”

Gratacòs també està aquests dies al torneig seguint les evolucions dels tres equips de l'escola de Moscou que hi participen. Per a en Luca i en Marc ha suposat una manera immillorable de retrobar-se amb companys i amics de Barcelona. “En Marc va poder jugar contra els seus excompanys”, destaca en Luca. Al costat dels dos germans s'asseu en Mixa Txapligin. També és un dels joves jugadors de la FCBEscola de Moscou i company d'equip d'en Luca. Explica que des de ben petit segueix el Barça, atret per cracs com ara Messi, Neymar, Iniesta i Piqué, així com pel joc que practiquen. Fins i tot ha començat a fer classes particulars de català. Ho fa per una raó tan senzilla com inapel·lable: “Així tindré l'oportunitat de parlar amb més persones quan vingui a Barcelona.” Encara és aviat per poder mantenir una conversa en català amb ell, però té molts anys per progressar. De moment, en Serguei, que és entrenador de l'escola, ajuda en la traducció del rus al castellà.

“És una gran satisfacció veure com els nens intenten posar en pràctica el que els vas transmetent pel que fa al joc. Tenen un gran respecte per les propostes que els fem i el creixement formatiu i personal d'un nen és la millor recompensa que podem tenir els formadors”, comenta Jordi Gratacòs, tot un rodamon del futbol. De fet, després de l'experiència a la FCBEscola del Caire –la primera a inaugurar-se– es va desplaçar a Ucraïna (2012), on va exercir de director del futbol de base del Dnipro, un dels clubs més importants del país. L'objectiu era introduir la reconeguda metodologia blaugrana pel que fa a la formació dels jugadors més joves. Tres anys més tard (2015) va emprendre un nou projecte, aquest cop contractat per la Federació de Futbol del Kazakhstan. La seva tasca va continuar centrada en la formació de jugadors. I des del setembre del 2016 dirigeix la FCBEscola de Moscou, que ja disposa d'uns 180 infants. “Per a mi és un regal poder transmetre el que porto dins, que és una manera d'entendre el futbol lligada, en aquest cas, al Barça. Em permet viure realitats diferents, països diferents i cultures diferents, i és molt enriquidor en l'aspecte personal”, destaca. Una diversitat que de dilluns a dijous ha estat protagonista a la ciutat esportiva blaugrana.