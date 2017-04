Una sequera letal

Ni a Màlaga ni a Torí. El trident no ha pogut marcar la diferència en cap dels dos últims partits disputats, en què el Barça s'ha quedat sense marcar i ha encaixat dues derrotes decisives que han fet que s'esvaeixin una gran part de les seves possibilitats de guanyar tant la lliga com la Champions. Dissabte, el conjunt blaugrana aspirava a situar-se líder en la lliga i a tornar a dependre d'ell mateix per guanyar el títol, i va punxar a La Rosaleda, desaprofitant l'ensopegada poques hores abans del Madrid. Dimarts, l'objectiu era començar a encarrilar el pas a les semifinals de la màxima competició continental, que, després de la golejada rebuda al Juventus Stadium, ja només es podrà assolir amb una altra remuntada històrica. Pitjor, impossible.

Més enllà dels errors grupals, aquesta sorprenent sequera del trident ha estat un dels grans mals d'aquests dos duels. I és que el Barça no està gens acostumat a viure sense els gols dels seus tres grans cracs. Des del principi de curs, de fet, mai en dos partits seguits cap integrant del trident s'havia quedat sense marcar. Va ser en la segona jornada de lliga (0-1 a San Mamés amb gol de Rakitic) i en la tercera (1-2 contra l'Alavés amb gol de Mathieu). Més greu, però, és que just quan més falta feia, el conjunt blaugrana s'ha quedat sense marcar en dos partits consecutius per primer cop aquest curs.

La dependència del trident de cara a porteria rival és més que clara, i les xifres d'aquesta temporada, la tercera amb Messi, Suárez i Neymar junts, no fan altra cosa que confirmar-ho. Dels 140 gols que ha fet l'equip aquest curs, 90, gairebé un 65%, han portat la signatura del trident. A Màlaga i a Torí, Luis Enrique tampoc ha pogut disposar, per lesió, de dos dels següents màxims golejadors de la plantilla aquest curs, Arda Turan (13 gols) i Rafinha (7), i, més que mai, els gols de la resta de jugadors, en especial dels migcampistes, també s'han trobat a faltar. Un factor, d'altra banda, que no és gens nou aquesta temporada. Només Rakitic (7 gols) ha brillat en aquest aspecte aquest curs. Entre tots els jugadors que van actuar al Juventus Stadium, sense comptar el trident, només han fet 7 gols aquest 2017, dels quals 4 han estat obra del migcampista croat. La resta, d'Umtiti (1), de Sergi Roberto (1) i d'André Gomes (1).

Un altre abril fatídic