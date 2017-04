“No em vaig equivocar en res però el responsable soc jo”

Un cop superat l'inesperat déjà-vu viscut dimarts a Torí, Luis Enrique ha canviat d'opinió. Si després de la derrota contra el campió italià va assegurar que veia “molt més difícil” capgirar l'eliminatòria de quarts que la de vuitens contra el PSG malgrat el millor resultat obtingut, l'asturià és avui una mica més optimista. “Es dona massa transcendència a les declaracions que fem després dels partits, però no em penedeixo de res del que vaig dir. No tinc cap dubte que podem capgirar l'eliminatòria. La remuntada és més factible que la de París”, va assegurar Luis Enrique, que no va titubejar en cap moment de la compareixença. L'entrenador, però, té clar que les possibilitats passen, primer de tot, per tornar a jugar bé: “Hem de retrobar les coses que sabem fer bé.” Luis Enrique va recordar que aquesta temporada ja han viscut una situació similar, tot i que va diferenciar les eliminatòries contra el PSG i contra el Juventus. “El dol de París va ser més llarg, i aquest és un dol exprés. La remuntada tindrà la seva dificultat, però hi ha diferències entre una i l'altra. A Torí, en la segona part vam estar al seu nivell, per això veig moltes opcions per al partit de tornada”, va explicar el de Gijón, que va argumentar el seu optimisme de cara a dimecres: “La Juve encaixa pocs gols però li creen moltes ocasions.” “Nosaltres assumirem riscos, com fem sempre, sobretot perquè no tenim res a perdre”, va afegir.

Luis Enrique va negar que critiqués públicament els seus futbolistes després de la derrota al Juventus Stadium. “Els tocs d'atenció els dono dins el vestidor i a la cara, perquè vull que sigui recíproc. I fins ara, cap jugador m'ha dit res a mi. A Torí ens vam equivocar amb i sense pilota en la primera part. En la segona part ens vam acostar més al que és ser un equip amb possibilitats de guanyar”, va dir l'asturià, que creu que el plantejament tàctic va ser el correcte. “Seria fàcil dir que em vaig equivocar, però no és el que sento, tot i que soc el màxim responsable del que li passi a l'equip. Si no soc capaç de transmetre el que vull als jugadors és culpa meva i m'enfado. Però a Torí no em vaig equivocar tàcticament en res”, va insistir l'entrenador. Per arribar amb possibilitats reals de remuntar contra el Juventus, però, Luis Enrique afirma que és vital derrotar avui la Real Sociedad. “Necessitem els punts com a injecció de moral i per seguir lluitant per la lliga”, va admetre l'asturià, tot i que va avisar que l'equip d'Eusebio “no és el millor rival per a un partit que pugui generar confiança” amb vista a intentar una nova remuntada a Europa.

Missatge a l'afició

“Els partits de copa ens serveixen de referència per preparar el partit perquè ells faran el mateix. És un equip fort que salta a pressionar el porter. És un rival complicat, en el partit de copa ens van fer dos gols i és un dels equips més complicats que es pot tenir en el tram final de la temporada”, va dir Luis Enrique, i va admetre que no estan “al cent per cent anímicament” per afrontar el matx. Per això, el suport de l'afició serà clar: “Sabem que una part de l'afició animarà segur, i si els altres volen xiular, el meu consell és que esperin a final de temporada”, va dir Luis Enrique, que entén que el culer estigui “cabrejat”. “És normal, ho ha d'estar, però aquest és el millor moment per animar. I és un moment complicat també per als jugadors. Jo vull que animin tots els jugadors que triï l'entrenador, perquè tots defensen l'escut i la samarreta”, va dir el tècnic, que assegura que l'equip “acceptarà resignat el que decideixi el soci” tot i que ell sap “què necessita l'equip” i és el suport del culer. Avui, a les 20.45 hores, el veredicte.