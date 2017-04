Sense marge d'error

“Guanyar, guanyar... i tornar a guanyar”. Aquesta eloqüent consigna, popularitzada fa uns anys per Luis Aragonés, és l'únic camí que li queda al Barça per mirar de repintar amb colors ben vius una temporada cada vegada més negra. De fet, la situació dels blaugrana és ara mateix tan delicada que ni sortint victoriós en tots els partits que li queden es garantiria res en la lliga i en la Champions, dues competicions que després de les desfetes de Màlaga i de Torí pengen més que mai d'un fil ben prim, i més a l'avantsala de la setmana gran que l'albira en l'horitzó, amb la visita de dimecres del Juventus i amb el desplaçament al Bernabéu de Sant Jordi. Abans de buscar els enèsims miracles del curs, però, el Barça haurà de superar l'escull d'aquest vespre contra la Real Sociedad, un duel d'una importància molt més gran del que aparenta. En primer lloc, és clar, perquè una ensopegada avui significaria acomiadar-se definitivament de la lliga, i convertiria, a més, el clàssic del dia 23 en noranta minuts d'autèntica penitència. I en segon lloc, i com ja es va demostrar en els duels previs al miracle del PSG, perquè l'intent de remuntada contra la Juve passa per donar aquest vespre una bona imatge, la creació de l'escenari propici perquè dimecres tant l'equip com l'afició canviïn el xip i acudeixin al Camp Nou amb el convenciment que els astres es poden tornar a alinear a favor dels interessos blaugrana.

L'empresa, però, no serà gens fàcil, ni per l'escenari propi ni per l'entitat del rival. Pel que fa al Barça, Luis Enrique haurà de calibrar molt bé com gestiona les rotacions, i amb l'afegit que no podrà comptar ni amb Neymar –sancionat–, ni molt probablement amb Mascherano, que va acabar el partit de Torí amb molèsties al bessó de la cama esquerra. Si l'asturià vol mantenir el 3-4-3, el més lògic és que Mathieu, Umtiti i Piqué tornin a ser titulars, amb el dubte de si el migcampista de llarg recorregut tornarà a ser Sergi Roberto per la dreta o, per contra, si serà Jordi Alba per l'esquerra, ocupant l'espai que deixarà vacant Neymar. Tots dos, a més, es troben a una groga de perdre's el clàssic. Amb Busquets com a titular assegurat davant de la defensa, l'altre ball d'opcions sorgeix en els interiors, on Iniesta descansarà segur i molt probablement també Rakitic, fet que significaria la titularitat d'André Gomes i de Denis. I al davant, amb Messi i Luis Suárez com a indiscutibles, l'única incògnita és si la tercera punxa l'ocuparà Alcácer o Turan, que aquest matí segurament rebrà l'alta mèdica. L'altra opció, és clar, seria recuperar el clàssic 4-3-3, amb Sergi Roberto i Alba en els laterals i Mathieu a la banqueta, un dibuix que malgrat la necessitat de golejar es podria repetir dimecres, després que Allegri trobés la fórmula d'esmicolar la defensa de tres.

Rival perillós