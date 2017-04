El Barça pateix per aconseguir un triomf vital (3-2)

El Barça ha suat de valent i ha acabat demanant l'hora però ha acabat sumant tres punts vitals contra la Real Sociedad al Camp Nou que el mantenen encara viu en la lluita per la lliga. Els blaugrana han fet una bona primera part, en què han fet tres gols, dos de Messi –ja en suma un total de 498 com a blaugrana– i un de Paco Alcácer, però han mostrat una preocupant feblesa defensiva que l'han fet encaixar dos gols del conjunt donostiarra i l'han condemnat a patir tota la segona part, en què els d'Eusebio han estat superiors. S'esperava que fos un partit per recuperar les bones sensacions, després de la golejada rebuda a Torí, però veient el que li ha costat guanyar al Barça, no sembla la millor manera d'afrontar la desitjada remuntada contra el conjunt italià. Com a mínim, no arribarà a més distància al clàssic.

Com era de preveure, la Real Sociedad no ha mostrat cap timidesa i des del primer minut ha estat un equip atrevint, amb una pressió alta i buscant sempre jugar amb criteri. Fruit d'això, a punt ha estat d'avançar-se en el marcador, amb dues accions d'Oyarzabal, desfetes per Piqué primer i després Ter Stegen. El Barça, conduït principalment per Messi i com la setmana passada a Màlaga amb un 4-3-3, també s'ha apropat a l'àrea tot i que no ha estat del tot còmode en el tram inicial. Tot i això, la cosa ha millorat quan sobrepassat el primer quart d'hora, i després d'una acció de lluita de Paco Alcácer, una de les grans novetats en l'onze, Messi ha caçat una pilota a la frontal i ha connectat una canonada ajustada al pal per batre Rulli. A partir d'aquí, el Barça s'ha començat a retrobar i ha gaudit de diverses oportunitats per ampliar l'avantatge, mitjançant una tisora de Suárez i una arribada fins a línia de fons de Sergi Roberto, que no ha sabut aprofitar Paco Alcácer, que ha fet una pífia i ha fallat un gol clar. El conjunt donostiarra era poc sòlid en defensa i s'ha tornat a fer evident quan a falta de 8 minuts pel descans, Messi ha aprofitat un refús de Rulli després d'una potent rematada de Suárez, per fer pujar el 2-0 al marcador. Però el mateix es pot dir del Barça, que ha donat massa concessions al darrera. De fet, en els últims 5 minuts del primer temps hi ha hagut tres gols més. Un d'Umtiti en pròpia porteria després d'una sèrie de refusos dins l'àrea en què s'ha vist la feblesa dels blaugrana, un de Paco Alcácer, que a passada de Messi ha controlat i ha rematat ràpid i creuat per fer el 3-1, i un altre, acte seguit, de Xabi Prieto, que ha aprofitat una gran passada llarga de Willian José. Massa errors i zero contundència a l'hora de replegar-se que han fet que d'un partit que podia haver quedat mig tancat en els primers 45 minuts, es passés a un totalment obert de cara a la segona part.

La bogeria amb què han acabat els primers 45 minuts ha baixat després del descans, i l'equilibri ha estat molt més present. Ni el Barça ni la Real han arriscat tant, però els blaugrana han mostrat poca solidesa al darrera i no han tingut el partit gens controlat. De fet, gairebé s'ha jugat més a camp propi que a l'altre i poc a poc, els d'Eusebio s'han anat fent amb el domini, fins al punt que han acabat el partit amb més possessió, i han anat arribant a l'àrea blaugrana amb cada cop més perill. I si no han empatat, ha estat per la seva poca precisió en els últims metres. La cosa no pintava bé i Luis Enrique ha reaccionat donant entrada a Iniesta per André Gomes, desaparegut un dia més, a falta de poc més de 20 minuts per al final. Illarra ho ha provat amb una falta molt llunyana que a punt ha estat de sorprendre Ter Stegen, en un nou avís molt seriós, que ha tornat a fer perillar l'avantatge en el marcador. El guió no ha variat gaire i el Barça, que no ha trobat la manera de recuperar el control que sí que ha tingut durant bona part del primer temps, ha continuat jugant amb foc. Faltant poc més de 10 minuts, el tècnic asturià ha fet entrar Denis per Alcácer, buscant precisament tenir una mica més la pilota. Rakitic en una escapada ha protagonitzat una de les poques aproximacions a l'àrea rival, però el seu xut l'ha blocat sense problemes Rulli. En el tram final, el Barça ha intentat fer un pas endavant però no ho ha acabat d'aconseguir i ha continuat patint. En l'afegit, Suárez ha perdonat la sentència en un mà a mà amb Rulli, poc abans que per fi, l'àrbitre xiulés el final.