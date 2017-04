“El resultat ens reforça. Lluitarem fins al final”

Amb ara ja tots els sentits posats en el partit contra la Juventus, Luis Enrique va acabar “molt satisfet” amb la victòria contra la Real Sociedad, “un dels pitjors rivals de la lliga”. “Em quedo amb l'actitud de l'equip”, va dir, i va destacar “la capacitat de gestionar la frustració de veure com el rival et fa dos gols”. El tècnic blaugrana confia que el seu equip pugui remuntar, i ho té clar: “Aquest resultat ens reforça. Continuem vius en tot i lluitarem fins al final, com sempre.” “Aquest partit és un bon punt de partida per preparar el partit de Champions i pensar que som capaços de remuntar”, va dir. “Contra el PSG vam remuntar un resultat encara més difícil. Per què no? Estic convençut que en algun moment estarem dins l'eliminatòria”, va assegurar Luis Enrique, que és conscient, però, que el Bara necessitarà “un molt bon partit i una efectivitat molt precisa” per passar. Perquè el de Gijón va destacar que l'equip està en el moment de la temporada “en què el rival” els “fa mal amb molta facilitat”.

Luis Enrique va assegurar que “és evident” que necessiten “millorar” i que “si el Camp Nou no confia en aquests jugadors que ho han guanyat tot durant tant anys... malament anem”. L'asturià, després del gran partit d'Alcácer, va destacar que el valencià “és el mateix jugador que a principi de temporada però amb confiança”, i va recordar que “tots els futbolistes necessiten el suport de l'afició, sobretot quan passen un mal moment”, amb referència a André Gomes: “Sense confiança, cap jugador és bo.” A més, sobre la suplència d'Iniesta, va ser molt clar: “És únic i indiscutible. No hi ha cap futbolista que li pugui treure el lloc. És ridícul que algú cregui que és suplent perquè hi ha algú millor que ell.”