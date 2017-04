No es cansa mai de sumar

Dos partits sense marcar, tant per al Barça com per a Leo Messi, són massa, i un al·licient més per a la motivació del crac argentí, quan, com ahir, el triomf és més vital i necessari que mai. Amb el braçal de capità, l'argentí ho va demostrar, i des del primer minut es va carregar l'equip a les espatlles. Primer, amb bones passades per als companys, com una per a Jordi Alba que després Suárez no va arribar a connectar, i una altra per a Paco Alcácer, que va rematar molt forçat. Amb prou feines s'havia arribat al minut 15 de partit i el crac blaugrana ja va donar el primer cop a la Real Sociedad. A passada de Suárez i en una acció iniciada per Alcácer, Messi va controlar una pilota a la frontal de l'àrea i, sense pensar-s'ho ni un moment, va connectar una potent canonada ajustada al pal que va fer inútil l'estirada de Rulli. Golàs i celebració a l'altura del que representava fer aquest primer gol, amb un gest de ràbia, després de les dues decepcions viscudes en pocs dies, a Màlaga i a Torí.

Messi signava així el seu 28è gol en la lliga i reforçava la seva candidatura per al Pichichi, i també per a la Bota d'Or, ja que igualava les 28 dianes de l'holandès de l'Sporting de Lisboa, Bas Dost. Amb l'1-0, l'equip va tenir els seus millors minuts, però no va transformar en gol les ocasions i va haver de tornar a aparèixer Messi per ampliar l'avantatge. No va ser el seu gol més maco, però també suma. I, un altre cop, va venir precedit per una acció del seu bon amic Suárez. El cas és que l'argentí no va desaprofitar el refús de Rulli i, en el segon intent, i amb la dreta, va fer la seva segona i última diana de la nit. Tot i no marcar més, però, el tercer gol del Barça també va portar el seu segell. I és que, tot i que el va fer Paco Alcácer, amb una bona definició dins l'àrea, va ser gràcies a una assistència de l'argentí, que es va regirar a la frontal i va veure molt bé la desmarcada del de Torrent.

En la segona part, Messi, com gairebé tot l'equip, es va diluir força, tot i que també va tenir temps per forçar una targeta groga d'Illarra i per posar a prova Rulli amb un llançament de falta. El que ja no s'esborra, però, és que, amb els dos gols d'ahir, ja en suma un total de 29 en aquesta lliga. Més que jornades disputades (28). Amb només sis jornades per arribar al final del campionat, doncs –el Madrid encara té un partit pendent–, sembla difícil que a l'argentí se li escapi el que seria el seu quart Pichichi. I és que ja avantatja de cinc gols Suárez –sis segons el diari Marca, que és el que dona el trofeu– i de deu Cristiano Ronaldo, que també ha guanyat tres cops el Pichichi. Messi ja fa temps que va confirmar que és el millor jugador de la història del Barça i també el millor golejador de tots els temps del conjunt blaugrana, però això no li impedeix continuar ampliant la seva llegenda. Aquesta setmana podria ser una bona ocasió per signar el seu gol número 500 en partits oficials amb el Barça. Amb els dos d'ahir, ja n'acumula 498.