Paco Alcácer presenta la seva candidatura per al Bernabéu

Una de les incògnites en la prèvia del partit d'ahir era veure qui escolliria Luis Enrique per suplir la baixa de Neymar, si seria Paco Alcácer o, per contra, si l'asturià optaria per reubicar algun interior o, fins i tot, Jordi Alba. Finalment, però, el tècnic es va decantar pel de Torrent, i la resposta d'Alcácer va ser excel·lent, ja que el davanter possiblement va completar el seu millor partit com a blaugrana. Tot i que en algunes fases es va bescanviar la posició amb Luis Suárez, el lloc de base d'Alcácer va ser l'extrem esquerre, amb Jordi Alba com a company de banda, i val a dir que tots dos es van compenetrar força bé.

El davanter valencià va iniciar el duel amb molta empenta, deixant-se la pell en la pressió i entrant molt en joc. En el minut 8, de fet, ja va forçar una groga de Carlos Vela, en disputar una pilota amb el mexicà. I poc després, va ser Alcácer qui va iniciar la jugada de l'1-0, amb dos grans driblatges per la banda esquerra, una acció que va acabar amb la pilota a la frontal, des d'on Messi va obrir la llauna (16'). Deu minuts després, va ser el mateix davanter qui va estar a punt de marcar en una excel·lent centrada de Sergi Roberto que Alcácer no va aconseguir rematar. L'errada, però, no va afectar-lo, i ho va demostrar en l'acció del 2-0, en què dins l'àrea va cedir la pilota amb el taló a Suárez, una passada mossegada però suficient perquè l'uruguaià seguís la jugada amb un xut que, després del refús de Rulli, va acabar amb el gol de Messi. I la cirera va arribar just abans del descans, en què Alcácer va demostrar el seu perfil més depredador, en aprofitar una meravellosa assistència de Messi a l'espai i marcar amb un xut creuat. El rendiment del davanter, com el de tot l'equip, va baixar en la represa, en què el Barça pràcticament no va generar perill, i finalment Luis Enrique el va substituir per Denis, per mirar de tenir més possessió. Alcácer, que va sortir ovacionat pel Camp Nou, havia presentat candidatura per ser titular al Bernabéu. De mèrits, ahir, en va sumar uns quants.

Minuts profitosos