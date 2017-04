El triomf no esvaeix dubtes

La Real Sociedad va saber aprofitar la fragilitat de la defensa blaugrana

Les xifres diran que el Barça segueix viu en la lliga després de la seva victòria contra la Real Sociedad, però les sensacions que va transmetre l'equip no van ser les millors per pensar que els blaugrana són un aspirant cent per cent fiable per lluitar fins al final per aquest títol amb el Real Madrid, equip al qual visitaran en la jornada vinent al Santiago Bernabéu en una cita clau per al desenllaç de la lliga. Del partit d'ahir, com a notes positives, el nou doblet de Leo Messi i el fet que Paco Alcácer va tornar a marcar i no va desentonar fent de Neymar, però en l'aspecte negatiu cal destacar la fragilitat defensiva mostrada un altre cop. Els rivals, tots, sembla que li hagin perdut el respecte o la por, i a l'equip blaugrana ara mateix se'l veu insegur, amb falta de confiança.

Luis Enrique va abandonar el 3-4-3 per tornar al vell sistema de sempre, amb quatre al darrere, per enfrontar-se amb la Real. Malgrat que els bascos feia 20 partits consecutius que no treien res positiu del Camp Nou (18 de lliga i 2 de copa), l'asturià no es refiava d'un equip que juga bé a futbol, té bones bandes i que, digui el que digui l'estadística, posseeix prou arguments per crear dificultats a l'equip blaugrana. Luis Enrique va optar per Paco Alcácer per suplir la baixa de Neymar a la banda esquerra. El davanter de Torrent, titular per vuitena vegada aquesta temporada, va merèixer la confiança de l'asturià per ocupar de nou la banda després d'haver completat uns bons minuts al camp del Granada després de la lesió de Rafinha. A la defensa, Sergi Roberto i Alba van ser els laterals, amb Piqué i Umtiti a l'eix. Al mig del camp va tornar Busquets després de ser baixa a Torí en la Champions i va estar flanquejat per Rakitic i André Gomes, fet que va deixar de nou Iniesta a la banqueta. El manxec ha d'estar al cent per cent contra la Juventus dimecres.

Ben aviat la Real Sociedad va estar a punt de burxar encara més la ferida oberta per la desfeta europea quan ja en el minut 2 es va aproximar amb molt perill a la porteria defensada per Ter Stegen, que, gairebé batut, va veure com Piqué refusava un xut de Yuri, que ho va tornar a intentar amb un xut llunyà que va sortir massa alt. El conjunt d'Eusebio es trobava còmode a la gespa, combinava bé i en una bona jugada des de la banda esquerra a punt va estar d'acabar amb gol d'Oyarzabal, però la seva rematada des de l'àrea petita la va aturar Ter Stegen.

El Barça també trobava fluïdesa a l'hora d'arribar a dalt, amb Messi, ben marcat, fent un paper més d'assistent, obrint joc a l'esquerra amb Jordi Alba i també a la dreta, on Sergi Roberto va ser profund i en diverses ocasions va arribar amb claredat a la línia de fons. El gol no va trigar a arribar. Va néixer a les botes de Paco Alcácer, que es va desfer d'un defensa, amb túnel inclòs, la va passar a Suárez; l'uruguaià la va tocar cap a Messi, que, des de la frontal de l'àrea, va engaltar un xut sec, fort i ben col·locat que va fer impossible l'estirada de Rulli. Va ser una rematada amb ràbia, com si l'argentí es volgués alliberar de la frustració dels partits contra el Màlaga i la Juventus.

L'arribada del gol va coincidir amb els millors minuts del Barça, que semblava que prenia el control del partit. Les aproximacions amb perill eren constants. Messi no va arribar per ben poc a una passada de la mort de Suárez, que en la prolongació de la jugada acabaria rematant després d'una centrada de Rakitic, Alcácer va fer una pífia en la rematada després d'una excel·lent centrada de Sergi Roberto i André Gomes també es va embolicar massa amb la pilota en una altra passada del jugador de Reus, que es va fer un tip de pujar per la dreta. Aquest domini es va traduir en un segon gol, de nou obra de Messi, que va completar una jugada col·lectiva iniciada per una bona passada d'Alba, que va veure molt bé la desmarcada d'Alcácer; el valencià la va deixar cap a Suárez de tacó, l'uruguaià va rematar, Rulli no va poder blocar-la i la pilota va caure als peus de Leo.

Tot el que el Barça estava fent bé en atac ho espatllava amb la seva poca intensitat defensiva. Insegurs, dubtosos, deixaven maniobrar amb excessiva facilitat als jugadors de la Real Sociedad, tots ells ben dotats tècnicament i amb capacitat per aprofitar les facilitats que el Barça els donava. En una jugada llarga, la pilota va acabar als peus d'Iñigo Martínez, que dins de l'àrea blaugrana i sense suar gaire, es va desfer de Sergi Roberto i Piqué per centrar amb la mala fortuna que la pilota va tocar Umtiti i es va acabar ficant dins la porteria. El Barça va reaccionar de seguida i, després d'una bona recuperació de Busquets a prop de l'àrea de la Real, va passar la pilota a Messi i l'argentí va assistir Alcácer, que va definir per sota el cos de Rulli per fer el tercer. Semblava que el Barça podria marxar tranquil cap als vestidors, però la fragilitat defensiva va permetre que Xabi Prieto escurcés distàncies en l'últim minut del primer temps. Va ser un gol dels anomenats psicològics.

I per a un equip amb falta de confiança i amb dubtes, com és aquest Barça, això fa mal. En la segona meitat, la Real Sociedad es va apoderar del domini del joc prenent la pilota als blaugrana, que es veien completament superats. Luis Enrique ho va veure i va fer entrar Iniesta per André Gomes. L'asturià volia recuperar ràpidament el control, que poc després feia un altre canvi que, a priori, havia d'ajudar en la possessió. Va treure del camp Paco Alcácer i va posar Denis Suárez.

La dinàmica del partit, però, no va canviar gaire, perquè la Real va seguir arribant amb massa facilitat a les zones de perill i els blaugrana només van inquietar Rulli en jugades aïllades i fruit d'accions individuals, com una conducció de Rakitic i una de Messi. L'última, la més clara, va ser de Suárez. La victòria, si de cas, servirà perquè l'equip trenqui la mala ratxa de les dues derrotes seguides i per agafar una mica més de confiança de cara al partit de dimecres, en que caldrà una altra nit màgica si es vol remuntar contra la Juventus.