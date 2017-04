Deulofeu, a prop de tornar a casa aquest estiu

No és oficial, però el secretari tècnic del Barça, Robert Fernández, va insinuar després del partit contra la Real Sociedad que Gerard Deulofeu tornarà aquest estiu al Barça. “Deulofeu? Rotundament, sí. Està preparat per jugar en el Barça”, va dir Robert. L'extrem de Riudarenes, actualment en el Milan, és propietat de l'Everton i el Barça el pot recuperar pagant 12 milions d'euros. Això sí, segons el contracte signat entre totes les parts, el jugador té l'última paraula i serà ell qui decidirà si vol tornar o no al Camp Nou. El futbolista, que dissabte va participar en el derbi de Milà que va acabar amb empat a dos, es va veure sorprès per les declaracions de Robert i les va encaixar amb entusiasme. Això sí, Deulofeu, abans d'acceptar el seu retorn al Camp Nou, vol saber les intencions del Barça. En primer lloc, si el club blaugrana el vol recuperar perquè formi part de la plantilla de la temporada vinent o si pensa pagar els 12 milions per després posar-lo en el mercat i vendre'l per més milions ara que el futbolista s'ha revalorat. En cas que el Barça el vulgui per tornar a vestir de blaugrana, Deulofeu, que està encantat amb la idea, també vol saber qui serà l'entrenador la temporada vinent i quin nivell de confiança tindrà en ell.

Deulofeu, que amb 23 anys acaba de ser pare, ha esclatat els últims mesos en el Milan, on va arribar aquest hivern cedit per l'Everton. L'extrem català no tenia la confiança de Ronald Koeman a Goodison Park i ha trobat algú que cregui en ell en la persona de Vincenzo Montella. Deulofeu ha jugat dotze partits des que va arribar a Itàlia i ha marcat dos gols, a més de participar en moltes de les jugades de perill del Milan. El seu bon moment de forma va fer que Julen Lopetegui, seleccionador espanyol, el convoqués en l'última doble jornada de seleccions. El català va ser clau en l'amistós jugat per la selecció espanyola contra la de França a Saint-Denis. En 23 minuts de joc va provocar un penal i va marcar un gol. Deulofeu va abandonar la disciplina del Barça l'estiu de 2013 cap a la Premier League, jugant un any com a cedit, la temporada 2014/15, en el Sevilla, on no va acabar de convèncer qui en aquell moment dirigia l'equip del Sánchez Pizjuán, Unai Emery, sobretot per la poca capacitat del jugador per ajudar en defensa.