L'afició també creu en la remuntada

El 8 de març, el Camp Nou va viure una nit històrica i l'ambient que es va transmetre des de les graderies va empènyer l'equip fins a assolir una remuntada que mai abans cap altre equip havia aconseguit en competicions europees. L'afició blaugrana és conscient que serà molt difícil tornar a repetir una gesta com aquella, que és el que seria també capgirar el 3-0 contra el Juventus, però no ho descarta i confia en les possibilitats del conjunt de Luis Enrique de passar a semifinals. Ja la setmana passada a Torí, quan el col·legiat, Szymon Marciniak, va xiular el final del partit, alguns aficionats, dels prop de 2.000 que es van desplaçar per animar l'equip a terres italianes, en lloc de lamentar-se van començar a creure en la remuntada i així ho van fer evident amb diversos càntics. Un episodi que es va repetir també aquest dissabte a l'estadi contra la Real Sociedad. A les graderies, alguns espectadors van mostrar pancartes amb lemes com “remunta per l'afició” o “remuntarem” i des de l'espai d'animació, ja quan va acabar el partit, es van sentir càntics que apel·laven a la reacció. “Sí que es pot!” i “remuntarem!” va cantar l'afició, que no es resigna a donar per perduda l'eliminatòria contra el Juventus. Més enllà d'això, l'altre signe que demostra que l'afició del Camp Nou encara no s'ha donat per vençuda, és que tot fa preveure que l'estadi es tornarà a omplir dimecres de gom a gom, com ja va passar en la tornada contra el PSG, tot i el 4-0 encaixat en l'anada, amb un total de 96.290 espectadors, en la millor segona entrada de la temporada, només superada per la del clàssic. Ahir, quan es va obrir la venda d'entrades al públic general, quedaven al voltant de només 200 entrades a la venda al lloc web del club, el preu de les quals va des dels 88 euros, la més barata, als 245, la més cara.