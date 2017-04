Dos títols en una setmana

El Barça afronta una setmana transcendental, en què es jugarà la continuïtat en aquesta edició de la Champions i també les possibilitats de guanyar la lliga. Dos dels tres títols als quals encara aspira el conjunt de Luis Enrique –a l'agost ja va guanyar la supercopa d'Espanya– en només cinc dies, que marcaran, per bé o per mal, aquest tram final de curs, en què també hi ha un altre trofeu en joc, com és la copa –els blaugrana i l'Alavés s'enfrontaran en la final del 27 de maig al Vicente Calderón.

Per seguir vius a Europa, tot passa per viure aquest dimecres una altra remuntada històrica al Camp Nou, com la de fa poc més d'un mes contra el PSG, però ara contra el Juventus, un rival encara més perillós. El que després del desastre de Torí semblava poc més que impossible, amb el pas dels dies ja no es descarta. “Contra el PSG vam remuntar un resultat encara més difícil. Per què no? Estic convençut que en algun moment estarem dins l'eliminatòria”, va etzibar Luis Enrique en acabar el duel contra la Real Sociedad, i enviava així un missatge d'optimisme i confiança en les possibilitats, encara que siguin poques, de capgirar el 3-0 del Juventus Stadium. La imatge i el joc contra els donostiarres no van ser els millors, però el tècnic asturià va preferir buscar els aspectes positius i va assegurar que el resultat obtingut serveix per “reforçar” l'equip.

El panorama no és el més esperançador, però la plantilla confia en les seves possibilitats i sobretot, en la seva qualitat, per intentar capgirar la situació tant en la Champions com en la lliga. “Amb l'equip que tenim és molt factible que puguem capgirar-ho”, va afirmar sense embuts Gerard Piqué també dissabte, en finalitzar el duel contra els bascos, respecte a la que podria ser la segona remuntada històrica en poc més de quaranta dies. I és que si una cosa té clara el central català, és que en futbol i amb aquest equip tot és possible: “El dia de París vam guanyar 6-1 i no va ser un dels nostres millors partits futbolísticament. Hi ha cops que, en el futbol, jugar no ho és tot i hi ha altres variables que no es poden controlar: l'ambient, el públic... Ho intentarem fins al final.” I encara que siguin dues competicions diferents, Piqué també adverteix que el partit de dimecres també pot ser decisiu amb vista al clàssic de diumenge i recorda que no es tracta de res que no s'hagi aconseguit altres cops, tot i la dificultat que comporta repetir-ho: “Són dos partits difícils i no serà gens fàcil, però em veig amb cor de fer-ho. El que hem de fer contra el Juventus ja ho hem fet contra el PSG i a Madrid ja hi hem guanyat altres anys. Una cosa va relacionada amb l'altra. Si remuntem contra la Juve, anirem amb més ganes a Madrid.” Per tant, si aquest dimecres a l'estadi hi ha miracle com si no, diumenge al Bernabéu, al Barça gairebé només li val la victòria, si de debò vol acabar guanyant el campionat. Un cop disputat el clàssic, ja només quedaran cinc jornades per al final, i tot el que no sigui sortir del Bernabéu empatat a punts amb el Madrid –els blancs, amb tres punts més, encara tenen un partit pendent, contra el Celta– significaria dependre d'una catàstrofe de l'etern rival en la recta final del campionat. L'empat, doncs, serveix de poca cosa més que dir adeu del tot a la lliga, que és el que representaria una derrota. Un mal menor, però insuficient per aspirar a guanyar la tercera lliga seguida i la setena en les últimes nou temporades. “Continuem vius en tot i lluitarem fins al final, com sempre”, avisa Luis Enrique.

La fe de Ney no s'esgota