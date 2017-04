El primer dia que va ser Maradona

“Durant el partitno vaig tenir la sensació d'haver vist un gran gol”, diu Paredes, un dels jugadors driblats

A l'Argentina, ser comparat amb Diego Armando Maradona és un dels millors elogis que es poden fer a un futbolista, i Leo Messi sap què és, això que et comparin amb el Pelusa. “Messi és Maradona cada dia”, va dir un dia Jorge Valdano, gran coneixedor del futbol mundial i l'argentí en particular. Des de ben jovenet, el blaugrana sabia que el símil entre ell i l'ídol etern del futbol argentí era inevitable, i encara més després de signar el gol contra el Getafe. Així, dient “el gol contra el Getafe”, tothom mira enrere i recorda aquella cavalcada que un Messi d'encara no vint anys va començar en camp propi i va acabar dins l'àrea de Luis García. Demà es compleixen deu anys de la recreació més fidel del gol que Maradona va fer a Anglaterra en el mundial del 1986, i molt pocs l'han oblidat. Molt abans que la pilota toqués la xarxa, la majoria de persones que van veure-ho –en directe o per televisió– eren conscients de la magnitud de la jugada, però no tothom. “Molta gent no s'ho creu però en aquell moment, durant el partit, no li vaig donar cap importància. Per mi havia estat un gol més. Sí que em vaig adonar que l'afició va corejar el nom de Messi, però ja està, no vaig tenir la sensació d'haver vist un gran gol o una gran jugada”, explica a L'Esportiu Javier Paredes, un dels rivals driblats per l'argentí.

L'ara jugador de l'Ebre, de segona divisió B, admet, però, que va ser un gran gol, tot i que no se'n va adonar fins que va veure repetit la jugada a la zona mixta del Camp Nou parlant amb uns periodistes. “Els vaig dir: «Perdoneu, esborreu tot el que he dit. Ha estat un gol impressionant»”, recorda Paredes. Sí que recorda amb claredat l'acció. “Va ser una jugada ràpida, qüestió de segons, i veia que anava driblant jugadors, però en aquell moment no et pares a pensar quants en dribla ni què passa més enllà que et marca un gol i que et complica les coses en l'eliminatòria”, diu l'exjugador del Getafe, club que va abandonar mesos després d'aquella jugada, que qualifica de “gol històric del futbol”.

“Va ser una jugada que es va comparar amb la de Maradona en el mundial, però deu anys després, Messi n'ha fet moltes de semblants”, recordava Luis Enrique, tot i no tenir, diu, “bona memòria”. Però és que el gol contra el Getafe no s'oblida fàcilment, perquè va ser un dels primers gols espectaculars de la carrera del de Rosario. Un dels millors? “La trajectòria de Messi és tan brutal i ha marcat tants gols i tants golassos… Aquest va ser en una semifinal de copa. Ha de ser ell qui el situï en el rànquing, però òbviament està entre els seus millors gols i entre els millors que s'han pogut veure mai”, sentencia Paredes. I és normal no saber decidir en quina posició situar el gol d'aquella nit del 18 d'abril del 2007, com no es cansa de recordar el seu entrenador “des d'aquell moment, s'ha convertit en el futbolista més gran de tots els temps”, entre d'altres coses, gràcies als seus meravellosos gols.