Un àrbitre amb un balanç poc positiu per al Barça

El Barça ho necessitarà tenir tot a favor si vol aconseguir una nova remuntada en el partit contra la Juventus de demà al Camp Nou. El primer que caldrà és que l'equip ofereixi la seva millor versió, que els davanters siguin efectius i que la defensa es mostri molt més sòlida que en els últims partits. Tal com va passar contra el PSG, també seria molt positiu i estimulant poder marcar ben aviat. Aquestes són claus que depenen sobretot del Barça, però també hi ha altres intangibles aliens als blaugrana que poden condicionar el duel, per exemple, lògicament, l'àrbitre.

Ahir la UEFA va informar que el col·legiat designat per al partit entre el Barça i la Juventus és l'holandès Björn Kuipers. L'hemeroteca assenyala que és un àrbitre de no gaire bon record per al Barça, perquè el balanç que presenta no és gaire positiu: dues victòries, tres empats i una derrota. El primer precedent és del curs 2009/10, quan va dirigir el partit entre el Barça i el Dinamo de Kíev que va acabar amb victòria blaugrana per 2-0. El següent cop que Kuipers va arbitrar el Barça va ser tot just una temporada després, contra l'Stuttgart, en l'anada dels vuitens de final. El partit va acabar amb empat a un gol. En la campanya 2011/12 va dirigir el partit contra el Milan dels quarts de final al Camp Nou. Aquella nit va assenyalar dos penals a favor del Barça, un dels quals protestat, el de Nesta sobre Busquets, però que ho era. L'actual entrenador de la Juventus, Massimiliano Allegri, dirigia aquell Milan.

Els següents partits que va xiular van ser la derrota contra el Celtic de Glasgow en la lligueta de la temporada 2012/13 i en la tornada dels quarts de final contra el PSG, que va acabar amb empat a un gol i el Barça classificat. L'últim cop que ha arbitrat els blaugrana en la Champions va ser en l'inici de la competició del curs passat, amb l'empat a 1 a Roma. En competició europea també va dirigir la final de la supercopa d'Europa en què el Barça es va imposar 2-0 al Porto.

De mal record per als barcelonistes va ser un arbitratge seu, el que va suposar la consecució de la décima del Real Madrid contra l'Atlético. Els colchoneros guanyaven en el temps afegit, però els blancs van ser capaços de forçar la pròrroga i guanyar 4-1. Kuipers va afegir cinc minuts al temps suplementari.