Després de perdre contundentment a Torí, Luis Enrique va donar l'eliminatòria per gairebé perduda, i ahir, després de caure a Europa, el regust del tècnic va ser molt diferent. Caure contra els italians no va ser del seu grat, però sí l'actitud dels seus futbolistes i la manera en què es va caure, tot i no passar de l'empat a zero. “Preteníem generar moltes ocasions, situacions arriscades, i quan fas això és molt difícil després tenir la tranquil·litat i calma necessàries per gestionar la pilota amb encert”, va confessar un Luis Enrique trist. “Hem xutat molt però cap xut ha anat entre els tres pals, que són els perillosos”, i va recordar: “No ha volgut entrar, ni per a nosaltres ni per a ells.” Tot i així, va admetre que “no demanava res fàcil als jugadors” i hi va afegir que intentar-ho “fins al final” era “la condició innegociable” per al partit d'ahir al Camp Nou. “Tot i que la Juve defensa molt bé, un gol ens hauria donat molta vida”, va dir en roda de premsa, tot i que va admetre que l'eliminatòria es va perdre al Juventus Stadium: “Recordaré eternament la primera part de Torí.” I va felicitar el rival: “La Juve ha merescut passar i els donem l'enhorabona.”

La temporada, però, no ha acabat i el tècnic asturià ho té clar: “Aixecar-se després d'una derrota tan dura com aquesta és molt complicat, però tenim el millor estímul que pot tenir un culer, que és visitar el Bernabéu.” “Tenim un partit clau per tornar a ficar-nos en la lluita per la lliga. Ens hem d'aixecar i tornar a lluitar, i segur que competirem”, va dir. Va destacar l'actitud del públic al final del partit, amb un “homenatge a l'equip”, i va dir que és “un orgull formar part d'un club d'aquesta magnitud i amb aquesta afició”.