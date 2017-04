Primera sessió per preparar el clàssic i oblidar l'eliminació

Amb el cap cot però centrat en el clàssic. Així va tornar a la feina el FC Barcelona després de no poder dur a terme la segona remuntada europea de la temporada i quedar fora de la Champions League, disposat a girar full i centrar-se en la lliga. L'equip de Luis Enrique va fer ahir a la ciutat esportiva Joan Gamper una suau sessió de recuperació per als futbolistes que van ser titulars contra la Juventus dimecres a la nit. Tres d'ells, però, no van trepitjar la gespa. Van ser Gerard Piqué, Leo Messi i Neymar Júnior, que es van quedar al gimnàs fent treball específic. Tot i això, ni el central català ni el davanter argentí han de tenir problemes per ser diumenge al Santiago Bernabéu per jugar el clàssic. Qui no serà a Madrid és Neymar, però per culpa de la sanció imposada per aplaudir l'àrbitre en el partit contra el Màlaga.

Sí que van participar en l'entrenament a la gespa del camp Tito Vilanova Carles Aleñá i Marc Cardona, jugadors del Barça B, però participants habituals dels entrenaments del primer equip en les últimes setmanes. A diferència de la majoria de les sessions, per les imatges que va distribuir el club blaugrana, en l'entrenament van predominar les cares llargues i no es van veure les bromes habituals entre jugadors. Avui, l'equip tindrà festa i tornarà a la feina dissabte al matí, en l'última sessió abans del clàssic.